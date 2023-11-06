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人妻超市打工出軌已婚同事 正宮直球對決揭難堪真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太在超市打工和同事外遇，但卻遇上對方妻子婆心勸說。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太在超市打工和同事外遇，但卻遇上對方妻子婆心勸說。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇事件的發生，往往都會牽動夫妻的敏感神經。如果處理不好，最終很可能會走上離婚一途。近來日本媒體，就報導了一則有相關爭議的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名成實的34歲已婚女性，因為小孩已經開始上學，平常有多餘的時間，於是選擇到了家裡附近的一間超市打工。就在那間超市，她注意到一位擔任處理鮮魚工作的男子，對方帶點憂鬱的氣質很吸引她

後來她撞見這位男子，和一位女員工有親密舉動，並從其他同事處聽說，這兩人其實都是已婚者。有一天，成實在居酒屋巧遇這位男子，上去向對方打招戶後，男子也認出她來。兩人後來就經常相約，男子告訴成實，說自己和老婆分居中。而感情越來越親密後，成實也和對方發生不倫關係。

有一回，成實在超市工作時，注意到有名女性一直盯著她看。有次去找男子時，又再次撞見那名女性，才知道對方就是男子的妻子。女性告訴成實，說之所以會和男子分居，就是因為他整天在外拈花惹草，不只出軌，更經常在外有複數對象

如今抓到出軌對象，女性表示男子都沒有反省的態度，未來要決定離婚，但她也勸說成實，要她應該以家庭為重。成實一經提醒，擔憂出軌事情曝光，於是選擇和男子分手，並且辭去了超市的工作。她怕節外生枝，辭職後半年至今，仍不敢再次造訪該超市。

超市 離婚 外遇 性行為

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