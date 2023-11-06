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驚！日殯葬公司破產倒閉 棄置辦公室藏2棺材連男腐屍 內情疑不單純

香港01／ 撰文：田中貴
日本有殯葬公司倒閉後，其棄置的辦公室內發現2副棺木，內有2名老翁的遺體。（網上影片截圖）
日本有殯葬公司倒閉後，其棄置的辦公室內發現2副棺木，內有2名老翁的遺體。（網上影片截圖）

日本有1間殯葬公司破產倒閉，其棄置辦公室竟離奇放置2副棺木，警方證實內有2名老翁的遺體，而且開始腐爛發臭，正跟進是否有人未經許可處理遺體。當地有殯葬業前業界人士稱，上月經過現場時已聞到疑似屍臭味，估計是其他殯葬公司所為，相信有人低價承接處理無人認領的遺體生意，並將遺體放在該辦公室內。

案件發生在愛知縣岡崎市，有房地產人士透露，該間辦公室由1名男子租用，多年來經營殯葬公司，但對方從去年開始拖欠租金，今年幾乎沒有交租。更有消息指，該公司總共拖欠130萬日元（約6.84萬港元），聽聞已經破產倒閉。

事發本月1日早上10時許，1名女子在該間殯葬公司辦公室附近工作，發現原本該關閉的辦公室大門半開，覺得有可疑，於是報警。

警方接報到場調查，在辦公室發現2副棺木，開棺時驚見2具年老男性的遺體，已開始腐爛及發臭，其中1具男屍目測生前年約60至70歲；除了腐爛外，其中1具屍體有少許外傷，另1具則保存完好，警員正聯絡該間殯葬公司的負責人，調查是否有人未經許可處理遺體。

有曾經經營殯葬公司的78歲男子接受當地媒體訪問時表示，大約4年前曾在上址放置遺體，上月31日曾經路經該辧公室，已聞到疑似屍臭的氣味，曾懷疑該處放有遺體，又估計是其他殯葬公司從政府低價承接處理無人認領的遺體生意，並放在該個辦公室內。

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文章授權轉載自《香港01》

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