喝同事喜酒紅包沒署名 新娘隔天竟問「哪個你給的」…他尬爆直呼：沒禮貌

婚禮尷尬的可不只是即席拆人情！國外有網友日前參加同事婚禮時，用無署名的紅包將人情奉上，結果翌日收到新娘傳訊，要求指認哪一封人情是他給的，令他氣憤又無言，故發文斥責新娘無禮。

該名網友在國外討論Reddit以「新婚夫妻可以問客人送了哪一個紅包嗎？」為題發文，抱怨稱日前參加了1名女同事的婚禮，並隨禮封了人情，但由於一向沒有在紅包上署名的習慣，因此沒有在紅包備註下款。沒想到婚禮翌日，女同事竟然傳訊息要求原PO指認哪封人情是他給的，還附帶數個匿名紅包的照片。

原PO對女同事此舉感到不滿，「為什麼要將大家送的紅包拍下來，然後讓他們指認哪一個才是他們送的紅包？」。原PO又表示過往出席過的婚禮中，從未遇到這種情況，這是他首次遇到，又直言「這是相當粗魯的（行為）」。他解釋，自己不署名不是因為金額太少，相反，他的人情遠超過公道價，只是單純的「沒有署名的習慣」。

貼文引起網友熱議，不少人都認為新人行為鹵莽無禮，「這實在太無禮了！你應該期待有誰能出席，而不是能收到多少人情」、「這對我來說似乎太令人反感了」、「新娘太小氣了，臉皮厚得竟然敢問出口」。

但亦有人持相反意見，猜測新娘只是想知道人情金額，方便日後出席原PO婚禮時可以給出相應金額，「他們需要知道金額，以便受邀參加你的婚禮時該回多少人情。但如果你已經結婚了，那就另當別論了」、「她只是想記下並在你婚禮時將相同的金額還給你」。

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文章授權轉載自《香港01》