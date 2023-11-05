快訊

一張圖看天氣！明北東部先變天 這日迎入秋最低溫恐降至「1字頭」

中職／投手戰加了火藥味 布里悍吼出兩隊板凳清空

獨／演到劇情高潮突然大停電...高雄衛武營戲劇院供電異常 觀眾：太瞎了

喝同事喜酒紅包沒署名 新娘隔天竟問「哪個你給的」…他尬爆直呼：沒禮貌

香港01／ 撰文／夏洛特
有網友日前參加同事婚禮時，交上沒有署名的紅包，結果隔日收到新娘訊息，要求指認「哪封紅包是他給的」，令該網友氣憤又無言，發文斥責新娘無禮。情境示意圖。圖／Ingimage
有網友日前參加同事婚禮時，交上沒有署名的紅包，結果隔日收到新娘訊息，要求指認「哪封紅包是他給的」，令該網友氣憤又無言，發文斥責新娘無禮。情境示意圖。圖／Ingimage

婚禮尷尬的可不只是即席拆人情！國外有網友日前參加同事婚禮時，用無署名的紅包將人情奉上，結果翌日收到新娘傳訊，要求指認哪一封人情是他給的，令他氣憤又無言，故發文斥責新娘無禮。

該名網友在國外討論Reddit以「新婚夫妻可以問客人送了哪一個紅包嗎？」為題發文，抱怨稱日前參加了1名女同事的婚禮，並隨禮封了人情，但由於一向沒有在紅包上署名的習慣，因此沒有在紅包備註下款。沒想到婚禮翌日，女同事竟然傳訊息要求原PO指認哪封人情是他給的，還附帶數個匿名紅包的照片。

原PO對女同事此舉感到不滿，「為什麼要將大家送的紅包拍下來，然後讓他們指認哪一個才是他們送的紅包？」。原PO又表示過往出席過的婚禮中，從未遇到這種情況，這是他首次遇到，又直言「這是相當粗魯的（行為）」。他解釋，自己不署名不是因為金額太少，相反，他的人情遠超過公道價，只是單純的「沒有署名的習慣」。

貼文引起網友熱議，不少人都認為新人行為鹵莽無禮，「這實在太無禮了！你應該期待有誰能出席，而不是能收到多少人情」、「這對我來說似乎太令人反感了」、「新娘太小氣了，臉皮厚得竟然敢問出口」。

但亦有人持相反意見，猜測新娘只是想知道人情金額，方便日後出席原PO婚禮時可以給出相應金額，「他們需要知道金額，以便受邀參加你的婚禮時該回多少人情。但如果你已經結婚了，那就另當別論了」、「她只是想記下並在你婚禮時將相同的金額還給你」。

延伸閱讀：

慘！拾荒翁出席婚宴付3萬人情 疑遭外甥歧視 被迫單獨坐食剩菜

衰！手繪鈔票做人情 新娘打開超傻眼：以為空紅包已經夠過分

文章授權轉載自《香港01》

婚禮 紅包 結婚 Reddit

延伸閱讀

比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

日本正妹來台專挑奇怪背景拍照？ 網友揭「台灣招牌特色」

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

不滿奶精放冰箱被偷用！她自產自銷加「這一味」懲罰同事 網卻反讚：賺到了

相關新聞

喝同事喜酒紅包沒署名 新娘隔天竟問「哪個你給的」…他尬爆直呼：沒禮貌

婚禮尷尬的可不只是即席拆人情！國外有網友日前參加同事婚禮時，用無署名的紅包將人情奉上，結果翌日收到新娘傳訊，要求指認哪一封人情是他給的…

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

求職時，許多人都會將自己的得獎經歷、才能等寫在履歷上，盼獲得面試官的青睞。不過，外媒《The Daily Star》報導，美國紐約有家醫療保健公司的應徵者，竟在履歷上註明「精子數量（Sperm Count）：8億」，讓公司的執行長又驚又無奈。

「一生中最可怕經歷」男子游泳突遭水獺攻擊 全身傷口多達40處

多數人認為水獺是非常可愛的動物，不了解牠們其實有著凶猛的本性。據外媒《KCRA 3》報導，美國加州普萊瑟郡（Placer County）有一男子在寧靜湖（Serene Lakes）游泳時，竟被水獺們攻擊，全身傷口多達40幾處，讓他直言「是一生中最可怕的經歷」。

海邊撿瓶中信？夫婦倒沙讀信「竟是骨灰」急扔回海：傑弗瑞對不起

澳洲1對夫婦在海邊撿到瓶中信，一心以為是情書，夫婦興奮得立即打開瓶子，倒出瓶中「沙子」來看信中內容，可是，當他們看到內容後，立即嚇到不斷道歉，原來瓶子裝著的不是沙子而是骨灰，字條還寫上如拾獲請丟回潮水中，讓他繼續旅程，夫婦於是將撒下的骨灰盡量裝回瓶子，並將瓶子扔回海中。影片在網絡上瘋傳，已累積逾180萬次點擊率，有網友笑言：「可能這就是他的旅途終點。」

校花與學霸婚後5年...人妻突被丈夫嫌蠢 找私家偵探查出心寒真相

日本1名人妻自小樣貌出眾，讀書時被譽為校花，被高中時期的學霸追到，並成功娶得美人歸。兩人育有1名女兒，本以為過着幸福生活，可是結婚5年後，人妻突然被丈夫嫌蠢，令她感到大為疑惑，於是找私家偵探調查丈夫，發現對方真的出軌，且與小三到酒店偷情，令她十分憤怒，即使做了家庭主婦多年，也決心離婚自力更生。

日離奇兇殺案快遞包裹內藏寄件人屍體 真兇潛逃全為一位中國女生

日本曾發生一件轟動全國，甚至驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」，一位護士在下班後離奇失蹤，後來被發現殺害並藏屍在貨倉內的巨型快遞包裹中，而收件人和寄件人竟然都寫著死者的名字！近日這案件再次被網友熱論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。