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海邊撿瓶中信？夫婦倒沙讀信「竟是骨灰」急扔回海：傑弗瑞對不起

香港01／ 喬納森
澳洲有對夫妻在海邊揀起瓶中信，發現瓶中有字條。（影片截圖）
澳洲有對夫妻在海邊揀起瓶中信，發現瓶中有字條。（影片截圖）

澳洲1對夫婦在海邊撿到瓶中信，一心以為是情書，夫婦興奮得立即打開瓶子，倒出瓶中「沙子」來看信中內容，可是，當他們看到內容後，立即嚇到不斷道歉，原來瓶子裝著的不是沙子而是骨灰，字條還寫上如拾獲請丟回潮水中，讓他繼續旅程，夫婦於是將撒下的骨灰盡量裝回瓶子，並將瓶子扔回海中。影片在網絡上瘋傳，已累積逾180萬次點擊率，有網友笑言：「可能這就是他的旅途終點。」

綜合外媒報導，近日網上有段影片瘋傳，片中主角是澳洲1對夫妻，他們與愛犬到昆士蘭沙灘散步，男子瑞克（Rick）從沙灘海水遠處，看見水中有個瓶子漂近岸邊，瑞克見到覺得好興奮，立即上前拾起來，並與妻子克利絲朵（Cyrstal）一同查看瓶子內裝什麼，兩人見瓶內有1張紙條，初時以為是有人放入情信等浪漫舉動，而瓶子內還有些「沙子」在內。

澳洲1對夫妻到昆士蘭沙灘散步，從沙灘海水遠處看見水中有個瓶子漂近岸邊。（影片截圖）
澳洲1對夫妻到昆士蘭沙灘散步，從沙灘海水遠處看見水中有個瓶子漂近岸邊。（影片截圖）

從影片可見，當她看到字條寫着「這些是傑弗瑞（Geoffrey）骨灰，如果你拾到，請把瓶子丟回潮水中，讓我可繼續進行旅程」。夫妻讀完後立刻被嚇倒，並不斷說「對不起」，他們將撒落的骨灰盡量裝回瓶子，然後扔回大海。

雖說無法證實瓶子內的是否真的骨灰，還是有人故意弄出來的惡作劇，但影片迅即被瘋傳，已累積逾180萬點擊率，引起網友熱議，有人留言：「好吧，不管怎麼樣，歡迎來到澳洲！」、「不敢相信有人把骨灰放在瓶中信裏」，亦有人笑言：「看來這裡就是它旅途的終點了」。

克利絲朵為了看紙條的內容，一下子將「沙子」倒了出來，但當她看了瓶中信後立即感到後悔。（影片截圖）
克利絲朵為了看紙條的內容，一下子將「沙子」倒了出來，但當她看了瓶中信後立即感到後悔。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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