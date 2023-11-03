日離奇兇殺案快遞包裹內藏寄件人屍體 真兇潛逃全為一位中國女生

日本曾發生一件轟動全國，甚至驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」，一位護士在下班後離奇失蹤，後來被發現殺害並藏屍在貨倉內的巨型快遞包裹中，而收件人和寄件人竟然都寫著死者的名字！近日這案件再次被網友熱論，因為真正兇手的犯案目的和手段讓人毛骨悚然，事發經過迂迴曲折，當中更涉及另外一名中國留學生，離奇程度比日劇還要精彩！

綜合日媒「朝日新聞」、「SANSPO」和「FNN NEWS」報導，這件「人肉快遞藏屍案」發生在2014年，當年29歲的岡田里香在大阪府西城區一家養老院當護士，平常很少無故缺席的她卻在3月21日下班後離奇失蹤，父母和同事曾多次致電手提電話也沒人接聽，獨居的住宅內亦空無一人，卻偶爾會收到她的訊息「報平安」，非常詭異。

經過警方調查後，發現岡田里香的屍體被運送至距離超過500公里的東京，藏在八王子市內一個租借的倉庫內。死者被放在一個長形快遞紙皮箱中，身中有多處刀傷並嚴重腐爛，單據顯示包裹從死者的住宅寄出，寄件人和收件人居然都寫著「岡田里香」，當時不少人都誤以為這案件是她的自導自演。

然而，警方很快便揭發真正兇手另有其人，她竟然是一位日裔巴西人，更是死者多年沒有聯絡的中小學同學！最令人震驚的是，她招供承認自己殺害岡田里香的原因是為了盜取其身份，然後潛逃到中國上海生活，而犯案背後真正的原因居然和一位中國留學生有關......

日本曾發生一件轟動全國，甚至驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」。圖為兇手大石尤里

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文章授權轉載自《香港01》