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男子繼承9.7億遺產擬分手！遭女友用防凍劑毒殺 聞遺產安排秒崩潰

香港01／ 撰文：李納德
萊利和肯諾耶拍拖10年，他近日獲得3,000萬美元的遺產，想收錢後提分手，沒料到引來殺身之禍。（「Steven Edward Riley Jr.」fb圖片）
萊利和肯諾耶拍拖10年，他近日獲得3,000萬美元的遺產，想收錢後提分手，沒料到引來殺身之禍。（「Steven Edward Riley Jr.」fb圖片）

美國發生1宗因遺產而毒殺男友恐怖命案！當地傳媒報道，北達科他州47歲女子肯諾耶（Ina Thea Kenoyer）9月份得知拍拖10年的51歲男友萊利（Steven Edward Riley Jr.）將繼承3,000萬美元（約9.7億台幣）遺產，卻打算收錢後提出分手，她涉嫌用防凍劑毒殺男友，被控該州最嚴重的AA級重罪謀殺罪。

肯諾耶否認謀殺，更向調查人員指自己屬萊利的「普通法妻子」，打算和他的兒子共同繼承遺產。但被告得知身處的州不承認同居婚姻，故沒有繼承權後，表現「憤怒」。北達科他州媒體KX News引述供詞指，肯諾耶已承認製作含有防凍劑的甜茶供萊利飲用。

美媒報道，北達科他州女子肯諾耶於今年9月疑因「財務原因」毒殺男友，日前被警方拘捕。案情指，萊利得知自己獲得1筆遺產繼承權後，9月3日與律師在機場見面後突然「生病」。隔日肯諾耶打911報警，醫護人員到場發現萊利已失去意識，被送到附近急症室，再轉送醫院搶救，但9月5日宣告不治。

驗屍報告確認萊利是中毒而死，死於乙二醇中毒，乙二醇是防凍劑的重要成份，味道甜，常被犯罪分子加入甜飲內。調查人員在他們住所發現1個沒有蓋的玻璃清潔劑瓶、1個啤酒瓶和杯子，裝有亮綠色的防凍劑。

肯諾耶堅稱自己無罪，她初時解釋男友是「中暑」，萊利9月3日喝了一整天酒，前一天才中暑，但死者病理報告顯示，萊利死時體內無酒精。調查人員提及車庫內發現的防凍劑時，她推測男友可能「吸了一支掉入防凍劑的香煙」，又稱類中暑和中毒症狀類似。

萊利的朋友向警方作供指，萊利知道自己成為大筆遺產的受益人，原在9月3日在機場和律師會面及完成遺產確認手續。當日萊利和肯諾耶在朋友陪同下到場，朋友見到萊利健康狀況極差，萊利稱自己沒喝酒但有醉酒感覺、胃痛。

同日較早時間，萊利和肯諾耶的共同朋友指，她見肯諾耶將萊利的財物扔出屋外，肯諾耶很生氣，因為她發現萊利想繼承遺產後和她分手，而該筆遺產超過3,000萬美元。

朋友續指，他們擔心萊利身體狀況，但肯諾耶稱萊利是「中暑」，在機場見律師後回家休息即可，而肯諾耶在萊利死前和死後，都曾提及用防凍劑毒害萊利的言論，但報道未描述相關內容。

肯諾耶目前被控該州最嚴重的AA級重罪謀殺罪，被關押監獄，需100萬美元（約323萬台幣）才准保釋，罪成最高刑罰是終身監禁及不得假釋，而她擬出庭自辯。

美媒引述法庭紀錄，肯諾耶受查時，告訴調查人員自己是萊利的「合法妻子」，因為她已和萊利拍拖10年，屬他「普通法妻子」，有實質婚姻關係，有權繼承他部份遺產，並計劃和萊利兒子分享遺產。不過，調查人員解釋該州並不承認「同居婚姻／普通法婚姻」（美國部份州承認長期伴侶在未經合法婚姻程序下仍會被視為已婚），故她實際上無權瓜分遺產時，她聞言後感到「憤怒」。

北達科他州媒體KX News引述供詞指，肯諾耶已向調查人員承認，自己製作了含有防凍劑的甜茶供萊利飲用。

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文章授權轉載自《香港01》

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