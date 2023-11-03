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丈夫新婚2個月突轉冷淡 人妻懷疑有小三 揭殘酷真相終離婚收場

香港01／ 撰文：田中貴
瑪迪塔瓦蒂與阿托克去年9月舉行豪華婚禮。（網上圖片）
瑪迪塔瓦蒂與阿托克去年9月舉行豪華婚禮。（網上圖片）

在一些保守國家，同性戀仍然是禁忌，同性戀者難以出櫃。印尼一名人妻新婚2個月後，發現丈夫性情大變，態度變得冷淡，而且不喜歡肢體接觸，最終揭發丈夫為同性戀者，「小三」更是丈夫口中的好友，於婚禮當日更擔任見證人。女子與丈夫的關係自此破裂，近日完成離婚手續，女方開心享受單身生活，但男方否認指控，表示自己並不是同性戀，只不過喜歡親暱地稱呼同性好友，又指他因患有痔瘡，所以肛門流血，和同性性行為無關。

慘遭背叛的31歲印尼女子瑪迪塔瓦蒂（Meilisa Marditawati）在YouTube教導女性如何佩戴時尚頭巾，自此成為時裝達人。她在圖隆阿貢（Tulungagung）非常出名，不但開設1間時裝店，而且代言化妝品和護膚產品，生意額達到數千萬盧比。至於其31歲前夫阿托克（Rizka Khoirul Atok）是1名商人，從事二手電單車買賣、餐飲、時裝等多種業務。

瑪迪塔瓦蒂與阿托克早年交往，男方對瑪迪塔瓦蒂百般呵護，又曾一起前往日本等地方旅遊，2人順理成章結婚，去年9月舉行豪華婚禮，阿托克更邀請其同性友人兼醫生阿瑪塔（Oscar Renagalih Amarta）擔任婚禮見證人。

好景不常，婚後2個月，瑪迪塔瓦蒂發現丈夫態度變得冷淡，不但討厭她走近，而且抗拒有身體接觸，如果不小心觸碰到，阿托克就會表現生氣，和婚前暖男形象極不相同。

瑪迪塔瓦蒂懷疑丈夫出軌，於是暗中翻查丈夫手機，發現果然有小三，但對象竟是阿瑪塔。她驚揭丈夫與阿瑪塔的對話內容非常「18禁」，又曾多次背住她到酒店開房，她更懷疑丈夫有其他出軌對象。

得知崩潰真相後，瑪迪塔瓦蒂與丈夫攤牌，有當地媒體報道，有人對質時曾大怒並施以暴力，瑪迪塔瓦蒂頭髮和手部被抓，掙脫時頭部捱撞，最終報案求助。事件鬧大後，瑪迪塔瓦蒂有1日在街上偶然遇見懷疑小三，對方即場道歉，瑪迪塔瓦蒂亦襲擊過1名丈夫的出軌對象。

經過5個多月、一共11次開庭，瑪迪塔瓦蒂與阿托克終於完成離婚手續，瑪迪塔瓦蒂在instagram公布喜訊，不時開心舉手和展示離婚文件，表示「現在的生活幸福多了」，並感謝她的律師，現時2人的instagram不見合照，相信已經刪除。

阿托克事後接受YouTuber訪問，否認瑪迪塔瓦蒂對他作出的指控，強調自己並非同性戀，只不過喜歡親暱地稱呼同性友人，習慣表達思念，堅稱和阿瑪塔只是普通朋友關係。至於瑪迪塔瓦蒂曾稱他每次去完洗手間，地板都會有血迹，阿托克則解釋因患有家族遺傳的痔瘡，加上自己喜歡食辣，導致肛門流血，和同性性行為無關，重申同性戀違反其宗教信念。

話雖如此，外界普遍不太信納阿托克的解釋，更有人質疑他藉住和女性結婚，掩飾自己同性戀傾向。至於被指是小三的阿瑪塔一直沒有回應事件，有媒體指，今年35歲的他出身於名門望族，在圖隆阿貢一間母嬰醫院擔任重要職務，而且積極參與青年企業家組織，在社交媒體上甚為活躍，又曾在TikTok分享自己跳舞的影片，但目前其instagram帳戶已設為私人帳號。

瑪迪塔瓦蒂開心展示離婚文件。（instagram「meylisazaara」影片截圖）
瑪迪塔瓦蒂開心展示離婚文件。（instagram「meylisazaara」影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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