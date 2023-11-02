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人面獅身像有「它」參與設計！ 紐約大學最新研究揭千年之謎

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約大學最新研究指出，人面獅身像的參與設計者可能有「風化作用」。示意圖／ingimage
紐約大學最新研究指出，人面獅身像的參與設計者可能有「風化作用」。示意圖／ingimage

埃及人面獅身像（Great Sphinx）的設計與建造者向來備受爭議，讓這知名景點充滿著神秘氣息。根據紐約大學最新研究指出，人面獅身像整體形狀可能不是人為設計的雕像，而是「大自然」的作品。

為了一窺人面獅身像的身世之謎，科學家們複製了4500年前的環境，以觀察大自然對於當地岩層的影響。團隊還利用軟泥土製作人面獅身像的模型，並將頭、脖子與爪子嵌入其他較硬的岩石材料，以模仿埃及東北部的地質。

紐約大學數學科學研究所副教授里斯特萊夫（Leif Ristroph），同時也是該領域中的資深研究員表示「我們的發現將提供一個可能的『起源故事』，解釋人面獅身像的地形樣貌是如何從侵蝕中形成的」。里斯特說明，風蝕地貌看起來就像坐著或躺著的動物，而這樣的發現為研究提供支持。

研究顯示，「風化作用」或許才是雕像背後神秘的建造者。研究團隊在製作出模型後，用快速流動的水代替風，不斷的沖刷軟泥土。結果驚訝的發現，被水流不斷沖洗的模型，只有部分質地較硬的岩石被保留下來，因此形成人面獅身像的雛形。目前，美國物理學會期刊《Physical Review Fluids》已接受這篇研究論文。

埃及

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