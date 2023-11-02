日本地圖見「這2字」別急著進去 老司機揭暗黑真相：不是普通餐廳

台灣人喜愛去日本旅遊，不過當地一些遊玩眉角，你都知道嗎？一名日本網紅秋山燿平在臉書分享，「料亭」在日本一般多指高級料理餐廳，隨著地區的不同卻有著不同意思，如在大阪「飛田新地（位大阪府大阪市西成區，是西日本最大紅燈區）」見到這2字，千萬別急著走進去。

秋山燿平表示，在大阪「飛田新地」，地圖上會有很多「料亭」，但其實這些都不是普通的餐廳，「而是男生付費做愛的風俗店」。有些人可能會好奇，在日本賣春是違法的，那為什麼在這裡能做到呢？

秋山燿平解釋，這些店表面上並非「風俗店」而是「料亭」，實際上也是提供飲食空間，不同的是一旦內用，「每次都會有一位女生陪你」。然而這些「料亭」提供的僅是飲食空間，客人們之間發生了什麼、做了什麼都和店家無關。

由於客人名義上是向飲食店家付費，所以這並不算買春，可算是日本最著名的「灰色地帶」之一。不過秋山燿平也提醒，如果你是男生且想利用的話可以去逛逛，否則最好不要隨便進去，另外為了保護在這邊工作的女性「非誠勿擾」。

貼文一出，網友們也紛紛表示，「料亭=小吃店，一樣的概念」、「是男人都該按讚」、「長知識了，給讚」、「剛去逛過...真是嘆為觀止...」、「裡面確實會提供一杯飲料跟一小盤的餅乾糖果，所以很合邏輯」、「虧他們名字都取得很像美味的餐廳」。