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請給我「手榴彈」？手機翻譯大出包 外國遊客慘遭5警包圍上銬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自亞塞拜然的36歲男遊客到葡萄牙一間餐廳點飲料時，使用手機翻譯將「石榴」誤翻為「手榴彈」，害他慘被5名武裝警察包圍。圖／擷自《每日電訊報》
一名來自亞塞拜然的36歲男遊客到葡萄牙一間餐廳點飲料時，使用手機翻譯將「石榴」誤翻為「手榴彈」，害他慘被5名武裝警察包圍。圖／擷自《每日電訊報》

出國旅遊時，若到了語言不通的地區，通常會讓大家變得非常依賴翻譯軟體。據《每日電訊報》報導，一名外籍遊客到葡萄牙里斯本（Lisboa）的餐廳點飲料時，使用手機翻譯將「石榴」誤翻為「手榴彈」，嚇的員工立刻報警，男子也因此被5名武裝警察包圍。

報導指出，這名來自亞塞拜然（Azerbaijan）、說俄語的36歲男遊客到葡萄牙里斯本一間餐廳點飲料時，使用手機翻譯將「石榴」誤翻為「手榴彈」後，並將寫有「手榴彈」的紙條遞給員工，讓對方以為男子正在威脅自己，於是立刻選擇報警。

接到員工的報警電話後，5名武裝警察迅速趕往現場，要求男子臉朝下的趴在街上，並將他上銬。之後，警方徹底搜查該餐廳，且把那名遊客帶往附近警察局接受審問，而男子所居住的飯店房間也被搜索，確認無攜帶任何武器後，才得以釋放。

在俄文中，石榴與手榴彈是相同的單字，但在葡萄牙語中則是兩個獨立的單字，romã 表示石榴，granada 為手榴彈。報導指出，警方認為可能是翻譯軟體在不同語言系統上，難以辨識兩者不同，才造成這次的烏龍手榴彈事件。

亞塞拜然 葡萄牙 出國旅遊 手機

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