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和大18歲的已婚男不倫戀 遲遲離不了婚讓她等得好煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性和已婚男子出軌，想等對方離婚但卻因故無法如願。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性和已婚男子出軌，想等對方離婚但卻因故無法如願。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些在不倫戀情中當小三的人，或許會希望透過這層關係，和對象修成正果。然而最終能夠順利如願的例子其實並不多見，更有可能一直卡在這樣的微妙關係之中，無法有更進一步的進展。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位不具名的26歲女子，目前正和一位大他18歲的男性在一起。兩人正式交往以來，已經過了八個多月，現在則是同居中。然而，這位男性是事實上是有老婆的，只是雙方目前已是分居關係，每週會見面一次而已。

問題在於，儘管已經分居了一年左右，男子也向老婆提出了離婚申請書，但因為男性老婆要求離婚得支付精神慰撫金，而男性又付不出來的緣故，所以沒辦法正式離婚。女子則因為工作的關係，兩人已經同住在一個屋簷下，但對於男子遲遲無法離婚，和她建立正式的婚姻，感到相當不安。

更讓人感到困擾的，這名年輕時努力工作，大部分薪水都上繳給老婆的男性，自從分居後似乎有種「燃燒殆盡」的感覺，平常幾乎足不出戶，只肯在家裡上網、打電動而已，除了同居女子以外，幾乎沒有和其他人見面來往。這讓女子如同陷入困局中，既不想要輕易放棄這段感情，但又覺得未來前途茫茫。

日本 離婚

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