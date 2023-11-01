不滿奶精放冰箱被偷用！她自產自銷加「這一味」懲罰同事 網卻反讚：賺到了

許多上班族會將零食、點心冰進茶水間的冰箱，不過公司不只有薪水小偷，還可能會有「食物小偷」！一位英國上班族就分享，自己冰進辦公室冰箱的奶精，竟被同事一點一點地用完。為了懲罰同事，這位上班族便決定要在奶精裡「加料」，並在一周後向該同事公開。不過這個調皮的惡作劇曝光後，網友卻認為她的同事反而還「賺到了」。

外媒「每日郵報」報導，英國一位名為薩凡娜（Savannah）的上班族有使用奶精的習慣，她買了一瓶自己最喜歡的奶精，並將其冰進辦公室的冰箱，讓自己在上班時也能享用，但薩凡娜卻發現，這瓶奶精很快在一周內見底，原來是有一個同事在和她「共用」。

心生不滿的薩凡娜決定在奶精裡「加料」，好好教訓這個小偷，同時身兼新手媽媽的她，將自己的母乳放入瓶中，並悄無聲息地把奶精放回原位。一周後，薩凡娜將一張紙條貼在奶瓶上，向偷喝的同事喊話，紙條上寫道：「早上好！獻給整個星期都在享用這瓶奶精的人，驚喜！你一直在喝的其實是我的母乳，希望你喜歡，乾杯」，薩凡娜並補充：「P.S 它是有機的，所以不用擔心」。

這個調皮的「惡作劇」曝光後，掀起一陣討論。薩凡娜的遭遇引起不少網友的共鳴，上班族們紛紛分享自己的經驗，「以前總是有人偷走我的果汁，明明我可以喝一到兩個禮拜的。上面寫著我的名字，但很顯然那並沒有用。最後我在瓶子貼上一個寫著『實驗室樣本』的標籤，結果成功了，沒有人再拿走任何東西」、「我在夏天的時候把起司放在車上三天，然後上班時把它放進冰箱裡，竟然有人吃了它」、「我會在裡面放瀉藥或更糟糕的東西來懲罰小偷，他們應該學會別碰不屬於自己的東西」。

也有人笑稱，這個惡作劇並沒有任何危害，反之，薩凡娜的同事可能還「賺到了」，「比商店裡賣的垃圾食物健康多了」、「玩笑開到妳頭上了吧，他可是同時增強了免疫力，還得到免費奶精」、「這是一個花了很多工夫的玩笑，但也非常健康」。

不過也有網友持反對意見，表示「雖然有趣但根本是胡扯，因為不會有人把母乳放入用過的奶精瓶中」、「為什麼有人會把母乳放入咖啡奶精容器中？這顯然是假的」。