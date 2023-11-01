「你的比老公大」妻子染指15歲學生 夫遭離婚首曝真實心聲

英國一名已婚女老師利用自身工作之便對學生下手，和15歲男學生在外野戰。當年女老師出庭時，她的丈夫無條件支持她，最後卻還是慘遭離婚，近期前夫出面接受訪問，大方分享自己這幾年的心路歷程。

據《太陽報》（The Sun）報導，40歲的丹尼（Danny Barber）在2015年時透過網路認識坎迪絲（Kandice Barber）。兩人一拍即合，擁有金髮碧眼的坎迪絲對丹尼來說根本就是夢中情人，更別說她還是老師，不只外型吸引人，也非常聰明。

雖然坎迪絲在前一段關係有3個小孩，丹尼也有2個小孩，但兩人還是毅然決然在交往近兩年後結婚。不過丹尼沒想到的是，結婚才5個月兩人關係就發生變化。某天警察突然來到家中告訴丹尼，坎迪絲因涉嫌虐待兒童遭逮捕，因為坎迪絲和15歲的學生發生關係。

坎迪絲不只跟學生有染，還傳裸照、性愛影片等給男學生。丹尼很努力想要支持妻子，但一方面又感到十分掙扎。他表示當時就連去接小孩放學，看到年紀差不多的男孩就會忍不住想，這些孩子會不會是太太喜歡的類型。更糟糕的是，丹尼還是從媒體才得知妻子傳訊息跟男孩說：「你的（生殖器）比我老公的還要大」。

坎迪絲被判處六年有期徒刑，在2021年入獄。雖然丹尼在這段時間試著支持太太，但他內心十分痛苦，最後還在2022年慘遭對方提出離婚。現在丹尼已經有了新對象，兩人也即將迎來第一個寶寶，而與坎迪絲這段婚姻對他來說依然是一段黑暗的過去。