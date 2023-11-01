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同高中2辣師都下海！被學生抓包拍A片 驚吐「還有其他老師」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聖克萊爾高中2名教師科佩奇（左）、蓋瑟（右），因在OnlyFans拍成人影片而遭校方開除。圖／擷自社群平台X「Brianna Coppage」、社群平台X「Megan Gaither」
美國聖克萊爾高中2名教師科佩奇（左）、蓋瑟（右），因在OnlyFans拍成人影片而遭校方開除。圖／擷自社群平台X「Brianna Coppage」社群平台X「Megan Gaither」

日前美國密蘇里州才有一名女教師被起底，經營成人社群平台OnlyFans而遭校方開除，沒想到近期又有一名女老師被學生發現在該平台拍片，理由同樣都是苦於教師低薪問題，想藉拍攝成人影片幫自己「加薪」。

根據外媒「每日郵報」報導，現年31歲的蓋瑟（Megan Gaither）在聖克萊爾高中（St. Clair High School）擔任英文老師和啦啦隊教練，每年總工資（包括教練津貼）為47500美元左右（約新台幣154萬元），卻因被發現在OnlyFans的「兼職」，而遭校方停職處分。

在此之前，該校也有名任教於一、二年級的英文教師科佩奇（Brianna Coppage），因與丈夫一起經營OnlyFans而被停職，最後選擇將所有時間都投入到色情行業。

為了償還逾12.5萬美元（約新台幣405萬元）的學貸，蓋瑟在今年5月選擇加入OnlyFans拍色情片，每月可額外賺取3至5千美元（約新台幣9.7至16.2萬元）收入，且堅守不露臉原則以隱藏身分，卻因曾出現在科佩奇的其中一支影片裡，而被同校學生發現，並收到一張寫著「我們都知道妳秘密」的紙條，整起事件也因此曝光。

蓋瑟無奈表示，她仍熱愛教學並打從心底喜愛每名學生，但她也知道自己的教職生涯已經結束，「教學並不能為一個人提供經濟支持，這就是我這麼做（拍A片）的原因」。

儘管在科佩奇被校方開除後，蓋瑟便停用了自己的OnlyFans帳號，但如今已沒了教職，為了賺錢養家糊口，她正考慮要再重操舊業拍攝成人片，並透露教師低薪問題一直沒改善，「還有其他老師已轉向成人網站來增加收入」。

OnlyFans 教師 社群 美國 性行為

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