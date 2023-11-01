想吃拉麵又想吃丼飯…北海道店家端出這碗一次滿足 他驚呼：哪裡有賣？

日本北海道物產豐富，有許多在地美食。觀光客在造訪北海道時，如何在有限的時間和食量內，盡可能品嚐到各種佳餚，也常常是甜蜜的煩惱。近來有位日本網友，就分享自己過去在北海道旅遊時，碰到了一家特別的餐廳，解決了他想吃什麼的困擾。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「manarisu9475」最近在twitter分享，表示他四年前造訪北海道札幌時，有次很想吃鮭魚卵丼飯，但也想試試看拉麵。由於兩者都是北海道特產美食，因此網友感到非常猶豫不決，評估自己的食量，又不可能特別跑兩家店都吃。

正當他不知該怎麼辦的時候，他發現一家名為「味一番つばさ」的拉麵店。這家店除了拉麵之外，也有販售鮭魚卵丼。而且在點餐時，就能直接要求將這兩者雙拼一同上菜，除了完全滿足網友兩道料理都想吃的口腹之慾以外，還好奇這麼特別的碗，究竟在哪裡買得到。

其他網友紛紛表示「好神」、「居然有這種夢幻般的雙拼」、「我的話會想兩邊都放丼飯」、「太豐盛了吧」、「下個月就要去北海道，筆記起來」、「這個碗我家附近的咖啡店最近也在用」、「很方便的餐具耶，我也想要」、「但對想喝湯的好像會不太方便」、「這是史上最強的丼」。