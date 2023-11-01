快訊

MLB／遊騎兵聽牌！單局完全打擊+連續大局擒響尾蛇 首冠只差1勝

台北豪宅「世界明珠」土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會成員等63人遭起訴

MLB世界大賽首位台裔球員 卡洛爾到底有多「台」？

倫常慘案！23歲父殺6歲兒棄屍荒野 內情曝村民罵「不配為人父」

香港01／ 撰文：布萊恩
泰國發生恐怖父親殺子案，23歲男子狠心殺害6歲親生兒子並棄屍荒野。（網上圖片）
泰國發生恐怖父親殺子案，23歲男子狠心殺害6歲親生兒子並棄屍荒野。（網上圖片）

稚子何辜？泰國發生恐怖父親殺子案，1名23歲男子竟然狠心殺害6歲親生兒子並棄屍荒野，其後更報假案想擾亂警方視線。警方察覺案件可疑，最終層層審問下男子終承認殺害兒子，內情是不滿妻子拋夫棄子，他有感兒子成為負擔，令他壓力倍增而行凶。警方其後帶涉案狠父返回案棄屍現場重組案情時，大批圍觀村民氣憤，怒罵疑凶「不配為人父」。

泰國《世界日報》報導，事發10月27日，本身是伐木工的23歲男子納塔蓬，到警署報案稱把車停在路邊買食物時，兒子突然失蹤。警方動用社交網絡尋人，到淩晨零時10分卻接獲納塔蓬通知稱找到兒子的屍體。警方趕到現場，發現孩子臉色蒼白，額頭有抓痕，法醫驗證後相信是窒息身亡。

雖然納塔蓬聲稱兒子無故失蹤後遇害，但由於案件疑點重重，警方隨後於是審問納塔蓬數小時，在層層壓迫下，納塔蓬終承認是他殺死兒子，而他報案時，其實兒子就坐在車裡。

警方調查後揭露，案發當晚納塔蓬抱兒子上車帶到離家幾百米偏僻處，用手掩住兒子的嘴直到兒子不再動彈，確認兒子沒有呼吸後，納塔蓬把遺體棄置荒野隱密處，然後開車回家睡到淩晨5時許，醒來後裝作心急尋子，更欺騙村民幫忙尋找，又引導村民找到兒子的屍體，自己則準備好如何解釋。

納塔蓬承認行凶後透露內情，表示他和妻子一起生活多年，共同養育這名兒子，惟夫婦發生爭吵，妻子在1個月前拋棄了他和兒子離家出走，他有認為兒子成為負擔，令他壓力倍增，故動了殺機。

警方事後帶納塔蓬到案發現場重組案情，大批村民圍觀，許多人大聲怒罵納塔蓬不配為人父。

延伸閱讀：

恐怖滅門慘案！一家四口全被槍殺　3小狗都不放過　驚揭更多背景

倫常慘案！29歲母殺5歲兒「斬首烹食」內情心寒　1原因逃過殺人罪/a>

文章授權轉載自《香港01》

泰國 命案

相關新聞

倫常慘案！23歲父殺6歲兒棄屍荒野 內情曝村民罵「不配為人父」

稚子何辜？泰國發生恐怖父親殺子案，1名23歲男子竟然狠心殺害6歲親生兒子並棄屍荒野，其後更報假案想擾亂警方視線。警方察覺案件可疑，最終層層審問下男子終承認殺害兒子，內情是不滿妻子拋夫棄子，他有感兒子成為負擔，令他壓力倍增而行凶。警方其後帶涉案狠父返回案棄屍現場重組案情時，大批圍觀村民氣憤，怒罵疑凶「不配為人父」。

影／不滿超商廁所故障 女顧客硬闖櫃檯「脫褲解放」

日本東京淺草一家LAWSON便利商店，日前遭一名女顧客闖入櫃檯，當眾脫下褲子直接「解放」，原因是因為超商廁所故障不開放。此舉被日本網友po上推特，影片曝光後，引起不少網友熱議。

中文太難？她在日本廁所見這標語笑暈 意外掀研究生共鳴：我的論文屎都不如

疫情過後，各個國家的遊客湧入日本，許多公共場所也會貼心附上不同語言的標語，幫助外國遊客了解。不過近日小紅書上卻有網友分享，自己在日本一間咖啡廳的廁所看到一句不明所以的中文標語

離奇！「天降」羅威納犬砸傷孕婦 狗掙扎1小時亡

義大利羅馬27日發生一起寵物死亡意外，一名28歲孕婦走在弗拉蒂納大街 (Via Frattina)時，遭一隻羅威納犬砸中，釀嚴重傷勢，經送醫治療後，已無生命危險，但是該隻羅威納犬墜落地面後當場死亡，有關詳細案發原因，仍待警方釐清。

從1996開始拚命「離婚」 89歲老翁努力27年屢戰屢敗

印度一名老翁跟妻子分居近40年，過去27年來多次嘗試要提出離婚但屢次失敗，即使到現在已經高齡89歲，老翁仍在「努力」離婚。

昔穿黑絲透膚裝被炎上！日網美今著「戰袍」再赴環球影城 COS照曝光

大阪環球影城是許多人赴日本旅遊必踩的景點之一，近期樂園為迎接萬聖節，也推出系列活動與遊客同樂。日本網美YUI去（2022）年與姊妹淘們穿著「大尺度性感服裝」在園區內拍照，在當時掀起網友撻伐，連園方都發出官方回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。