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離奇！「天降」羅威納犬砸傷孕婦 狗掙扎1小時亡

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一名義大利孕婦遭羅威納犬砸傷。示意圖／pixabay
日前一名義大利孕婦遭羅威納犬砸傷。示意圖／pixabay

義大利羅馬27日發生一起寵物死亡意外，一名孕婦走在弗拉蒂納大街 (Via Frattina)時，遭一隻羅威納犬從高空墜下砸中，釀嚴重傷勢，所幸送醫治療後，已無生命危險。但是該隻羅威納犬墜落地面後當場死亡，有關詳細案發原因，仍待警方釐清。

據義大利《共和國報》報導，一名28歲孕婦遇離奇事件，當她走在米蘭市中心的弗拉蒂納大街 (Via Frattina)時，突然遭一隻從三樓高墜落的羅威納犬擊中而身受重傷，所幸被緊急送往醫院治療，已經脫離生命危險。

但是該隻羅威納犬墜落地面1個多小時後，在街上掙扎痛苦死亡。犬隻主人艾米莉亞•米凱拉•帕拉克 (Emilia Mikela Pawlak)表示，自己當時在浴室裡，不清楚這起意外的發生，「我聽到街上傳來尖叫聲，我的鄰居打電話給我，並尖叫著狗的名字，我還聽到了砰的一聲」。

有目擊者透露，意外發生後附近店家的員工紛紛趕去幫助孕婦，也有人協助照看羅威納犬的情況。警方目前仍在釐清案情，不過猜測認為這隻羅威納犬當時可能在陽台上追逐一隻貓，才不慎從陽台墜落。

義大利 孕婦 寵物

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