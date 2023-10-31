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昔穿黑絲透膚裝被炎上！日網美今著「戰袍」再赴環球影城 COS照曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網美YUI去（2022）年曾因在環球影城內穿著大尺度的曝露服裝，而被網友批評。圖／取自Instagram@bunny_314_
日本網美YUI去（2022）年曾因在環球影城內穿著大尺度的曝露服裝，而被網友批評。圖／取自Instagram@bunny_314_

大阪環球影城是許多人赴日本旅遊必踩的景點之一，近期樂園為迎接萬聖節，也推出系列活動與遊客同樂。日本網美YUI去（2022）年與姊妹淘們穿著「大尺度性感服裝」在園區內拍照，在當時掀起網友撻伐，連園方都發出官方回應。沒想到今年YUI竟「再戰萬聖節」，又一次穿起「戰袍」入園拍攝，Cosplay照曝光後也讓不少網友直皺眉頭。

去年10月，YUI與朋友們到大阪環球影城慶祝萬聖節，一群人進入園區後便換上「大尺度Cosplay服裝」，不僅衣服布料少，且多為透膚蕾絲設計，所有人都不吝嗇展現好身材，大膽地在園內拍攝照片，過激的服裝照流出後立刻被網友炎上，連環球影城官方都發公告呼籲遊客留意入園服裝規定。

沒想到一年之後YUI竟選擇「再戰萬聖節」，日前她又揪姊妹淘們到環球影城遊玩，一群人也再度挑戰Cosplay，從照片可見，比起去年的過激服裝，今年她們的衣服布料增加很多，胸部與腹部都有按規定乖乖藏好，僅露出部分肩膀與大腿。YUI更發文寫道，「一眨眼的工夫，一年又過去了，今年是（扮演）狼」，更開玩笑稱自己是在進行「聖地巡禮」。

日本網美YUI今年再度到環球影城玩Cosplay，衣服明顯保守了一些，但仍在網路上引發討論。圖／取自Instagram@bunny_314_
日本網美YUI今年再度到環球影城玩Cosplay，衣服明顯保守了一些，但仍在網路上引發討論。圖／取自Instagram@bunny_314_

YUI的COS照曝光後，再度掀起日本網友熱烈討論，部分民眾認為今年的打扮還算可以接受，「遵守園區的規則，就能快樂的享受萬聖節了」、「今年的布料面積增加了」、「既性感又可愛呢」，但也有人皺起眉頭，認為到樂園玩根本不用穿成這樣，「我不懂這樣做到底有什麼好玩的？」、「這樣算在安全範圍嗎？」、「我不知道自己幾歲的時候才能幹得出這種事情來」。

日本網美YUI與姊妹淘一起Cosplay扮演人狼角色。圖／取自Instagram@bunny_314_、@toripiyo_317
日本網美YUI與姊妹淘一起Cosplay扮演人狼角色。圖／取自Instagram@bunny_314_@toripiyo_317

日本 環球影城 萬聖節 網紅 COSPLAY 大阪

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