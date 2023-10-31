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應徵「銷售經理」 男子第一天上班偷走53支iPhone遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
男子假借應徵工作，實際上卻自備行李箱到店家行竊。圖擷自ODDITYCENTRAL
男子假借應徵工作，實際上卻自備行李箱到店家行竊。圖擷自ODDITYCENTRAL

俄羅斯一名男子假借到店家應徵工作，實際上卻是想找機會行竊，第一天上班就偷走53支iPhone，結果因為監視器拍到而行跡敗露，不久便遭警方逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的44歲男子到莫斯科一家手機店應徵「銷售經理」，沒想到卻是想藉機偷手機。他應徵上工作以後，第一天就帶著行李箱和提袋到店家行竊，前前後後拿走53支全新iPhone、53000元俄羅斯盧布現金（約18600元台幣），就連架上的手機殼都不放過。

其實男子在行竊的過程就有發現店內有監視器，不過男子疑似吃了秤砣鐵了心「就是要偷」，冷靜地拿來拖把想把監視器轉向，雖然沒有成功轉向，男子仍面不改色地繼續把東西裝進行李箱和袋子裡，接著若無其事地離開店家。

警方接受當地媒體採訪時表示，男子是用偽造的文件應徵上這份工作，第一天「上班」時他刻意比其他人早到，提前將店家洗劫一空，接著回到位於塞瓦斯托波爾的家。

由於男子並未變裝掩飾自己的身份，因此警方很快就循線到他家中逮人。不過男子在回家的路上已經成功脫手數十支iPhone變現，因此警方並未取回所有贓物，只能將剩餘的贓物沒收帶回。

iPhone 俄羅斯

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