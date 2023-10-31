家裡除了老公和狗都是綠色的 美82歲奶奶如何常保少女心

82歲還有少女心，假使是展現在穿著打扮上，一旦操作不當，很容易變成世俗眼中的「老妖精」。然而現居美國紐約布魯克林的一位「綠色甜心奶奶」伊麗莎白．伊頓．羅森塔爾（Elizabeth Eaton Rosenthal），卻單靠一種顏色打點自己，難題便迎刃而解。

彷彿女生無論年齡大小，內心都會對特定一種色彩莫名的喜愛，做為一份情感的延伸、一段心靈的私語。綠色甜心奶奶在這五彩斑斕的世界中，偏偏傾心於綠色，視之為大自然的擁抱、生命的滋養，以及她獨有的心靈寄託。

從60歲開始，她就總是一身綠色，綠色的上衣、綠色的長裙、綠色的鞋子襪子，指甲塗綠，眼影、眼睫毛都刷成青綠色，連頭髮都染成亮綠色。週一到週六的造型，是不同的綠，嫩綠、草綠、翠綠、檸檬綠，意外迎合2023年夏季興起的多巴胺時尚穿搭。

連端上餐桌喝的湯也是綠的

1年365天都綠油油，身高150公分的甜心奶奶，竟然就這樣細水長流堅持了20多年，82歲仍然擁有少女心。同樣的場景若是出現在台灣，看到一位阿嬤穿成全綠出現在街頭，很可能會被誤為是綠油精在拍廣告。

因此被改名暱稱為伊麗莎白．甜心（Elizabeth Sweetheart）的她，生活中也只用綠物，將這抹綠意融入生活的點點滴滴。綠色地毯、綠色牆壁、綠色桌椅、綠色床單，綠色的砧板和平底鍋、咖啡杯和洗碗槽裡的海綿「全都綠」。

暱稱為伊麗莎白．甜心的她，生活中也只用綠物，將這抹綠意融入生活的點點滴滴。取自IG@greenladyofbrooklyn

奶奶的廚藝也是一場綠色的盛宴。她以各種綠色的蔬菜和草本香料來烹飪美味的家常菜餚。無論是一道清爽的綠色沙拉，還是一碗濃郁的綠色湯品，她的廚房總是充滿了令人垂涎的香氣。

崇尚綠色的烹飪風格，反映了她對大自然的愛，以及她對飲食的講究，總是選擇健康、有機的食材，這也是她保持健康和活力的秘訣之一。

《紐約時報》（The New York Times）形容她的周遭綠到最高點，只有老公和小狗不是綠的。

伊麗莎白和她的愛犬。取自IG@greenladyofbrooklyn

老人多做怪？偏偏IG集結40萬粉絲

如此執著於綠色，外界可能會解讀成「老人多做怪」，但綠色甜心奶奶總是笑臉迎人，以多到滿出來的快樂，感染了每一個見到她的人。

「我喜歡做令我開心的事，綠色是最積極、最有正能量的顏色，也是最快樂的，」伊麗莎白接受時尚雜誌《MadameFigaro》採訪時說。縱然歲月在她臉頰上刻下歲月的痕跡，但82歲的伊麗莎白依然保有年輕的朝氣，她的活力振奮了所有人。

多年來千篇一「綠」，並經常出沒於紐約地鐵上，在往返曼哈頓辦公室的途中，老奶奶引起了人們的注意。與眾不同的存在，宛如孩童玩耍般的自在隨心，使她成為布魯克林區的寵兒。

攝影師們紛紛拍下她的街拍照，路人爭相與她合影，甚至市民們自發地發起了#尋找綠色女士#的活動。開通IG社群媒體帳號後，迄今已經擁有近40萬的粉絲。

相對於網紅，82歲的綠色甜心奶奶純真地做著自己的「網綠」，或許是因為堅守內心的熱愛、一生勇敢追隨的人，在這世上更加難能可貴。

老派少女與Michael Kors、Calvin Klein合作

追溯這位「老派少女」一開始，為何會如此鍾愛綠色？光陰的指針倒轉回童年。

伊麗莎白出生於加拿大，父親是醫生，母親則是麻醉師。戰火紛飛，她的父母背井離鄉，留下幼小的伊麗莎白與祖父母為伴。

如同每個充滿好奇、願意嘗試的孩童一般，幼小的伊麗莎白喜歡跟隨祖母學習繪畫和縫製衣物，從中滋生了對於藝術與色彩的濃厚興趣。

大學時更進一步深入藝術領域，學習專業的繪畫技藝。直到23歲，她下定決心追求獨特的藝術風格，成為一名時裝設計師。

從小在祖母的縫紉機聲中耳濡目染，她醉心於手工製衣的愉悅。做為一名時尚藝術家，她創辦了自己的工作室，儘管名不見經傳，卻曾與眾多精品品牌如Michael Kors、Calvin Klein有過合作，得到時尚界的推崇。

伊麗莎白出生於加拿大，是一名時尚藝術家，曾與眾多精品品牌如Michael Kors、Calvin Klein合作，得到時尚界的推崇。圖為她和丈夫。取自IG@greenladyofbrooklyn

或許天性使然，她的設計常常以協調的色調和精緻的搭配為主，一邊創造了深沉的黑色系服飾，一邊也編織出五彩斑斕的彩色服裝。

只是，漸漸地，她發現顧客常常只是稱讚彩色服飾的美麗，卻因實穿的需求，通常最後選擇了樸素的黑白灰。面對這一現實，只能感到惋惜。

日復一日，年復一年，這位設計師奶奶對於某種陷入窠臼的創作模式感到厭倦，於是決定從內心出發，尋找新的不同表達。

正是在一次前往佛羅里達的旅行中，被那裡的美景所深深吸引，特別是大自然的主色調——綠色，更是在她心中勾勒出一道深深的痕跡。

對她而言，綠色是一種充滿活力的象徵。「綠色是積極的，它能在陰雨天散發陽光，」她說道，從此走上「偏執綠」的不歸路。

尋找適合自己的快樂方式最重要

面對這樣充滿笑容和活力的小個子老太太，誰又能夠抗拒呢？

如同綠色象徵的生機與純真，伊麗莎白渴望將自然的平靜和生命力帶入自己的生活中，並藉此表達對於大自然的崇敬。

在這個領域，一切都從心出發，無需追求品牌的名號，無需攀比質地的優劣，只在於感官的共振，只在於快樂的釋放。

在她的家居中，綠色的存在象徵著希望，這種顏色能夠持續地提醒她去追求夢想和目標。

不過，綠色藝術家並不排斥其他色彩的點綴，家中其實也充滿了各色花果蔬菜的點綴，生活中還有「非綠陣營」丈夫和狗狗的陪伴。

因此，在多彩與純粹之間，尋找適合自己的快樂方式方才至關重要。綠色甜心奶奶以她的純粹，將生活引領入一片清新純淨的境地，也是一種美好的表達，畢竟每個人都擁有自己獨特的快樂方式。

（本文出自2023.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）