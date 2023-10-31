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英語課本見大型修羅場！2女1男陷情感糾葛 網驚：哪位日劇編劇寫的？
英語課本中必備基礎會話，讓學生透過口語訓練，累積英語口說實力。日前一名網友發現，東京書籍出版的英語教科書中的會話不像傳統課本中規中矩的示範，而是有如八點檔般劇情緊湊、灑狗血，讓他不禁感嘆「令和的英文課本真是修羅場」。
該名網友在PTT上發文分享，這套英語教科書每一課的會話都相當精彩，像是第十課名為「兩人的關係」、第十二課「動搖的心情」、第十七課「告白」、第十八課「交錯的去向」等，會話劇情圍繞在Lucy、Yumi、Ken兩女一男的情愛糾葛，猶如八點檔劇情，他也直呼，「最近的教科書真的越來越有趣欸」。
貼文一出，引起網友熱烈討論，「教科書有這麼肥皂劇喔」、「看起來好好看」、「上課比追劇還精彩」、「這我一定超前進度自習」、「哇要是教科書長這樣，第一天就能預習完了吧」、「結果上課時老師跟學生開始吵是Yumi派還是Lucy派」、「一樣是課本，你的怎麼比較香？」、「好像哪天動畫化都不意外」、「最後一章是不是叫Bloody Final」、「這課文根本是哪位日劇編劇寫的吧」。
此外，有網友解釋，這不是令和年間出版的教科書，「這不是令和的東西，話說這也不是學生教科書，是標榜供（已進入社會的）大人學習英語的產品」。據了解，這本教科書在平成23年（2011）年時出版，至今已有12年之久，因此也讓網友直呼「2011的東西，好懷念」。
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