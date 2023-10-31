英語課本見大型修羅場！2女1男陷情感糾葛 網驚：哪位日劇編劇寫的？

英語課本中必備基礎會話，讓學生透過口語訓練，累積英語口說實力。日前一名網友發現，東京書籍出版的英語教科書中的會話不像傳統課本中規中矩的示範，而是有如八點檔般劇情緊湊、灑狗血，讓他不禁感嘆「令和的英文課本真是修羅場」。

該名網友在PTT上發文分享，這套英語教科書每一課的會話都相當精彩，像是第十課名為「兩人的關係」、第十二課「動搖的心情」、第十七課「告白」、第十八課「交錯的去向」等，會話劇情圍繞在Lucy、Yumi、Ken兩女一男的情愛糾葛，猶如八點檔劇情，他也直呼，「最近的教科書真的越來越有趣欸」。

網友分享這款東京書籍出版的英文教科書會話內容如大型修羅場十分精彩。圖片來源/「Amazon」

貼文一出，引起網友熱烈討論，「教科書有這麼肥皂劇喔」、「看起來好好看」、「上課比追劇還精彩」、「這我一定超前進度自習」、「哇要是教科書長這樣，第一天就能預習完了吧」、「結果上課時老師跟學生開始吵是Yumi派還是Lucy派」、「一樣是課本，你的怎麼比較香？」、「好像哪天動畫化都不意外」、「最後一章是不是叫Bloody Final」、「這課文根本是哪位日劇編劇寫的吧」。

此外，有網友解釋，這不是令和年間出版的教科書，「這不是令和的東西，話說這也不是學生教科書，是標榜供（已進入社會的）大人學習英語的產品」。據了解，這本教科書在平成23年（2011）年時出版，至今已有12年之久，因此也讓網友直呼「2011的東西，好懷念」。