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搬進夫家後遭左鄰右舍排擠 她才發現被小姑到處放話抹黑

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太搬進夫家後遭鄰居排擠，後來才發現是小姑居中抹黑。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太搬進夫家後遭鄰居排擠，後來才發現是小姑居中抹黑。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚之後，除了伴侶本人以外，如何和伴侶方家人相處，也是一大難點。有時更可能會因為一些緣故，而突然遭到對方家人的記恨。近來日本媒體，就報導了這樣的一則糾紛。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位化名O太太的女性，過去和丈夫結婚後，原本是一起住在離夫家十分鐘車程的地方。不過後來因為公公得了腦中風，公公和婆婆兩人都都搬到了高級養老院照護，使得房子空了下來，O太太夫妻就決定搬到夫家去住。

剛到了夫家後，O太太便主動向周圍鄰居打招呼問好，想盡快和大家打好關係。然而，這些鄰居在和O太太見面時，反應都顯得有些僵硬。O太太以為這是她才剛來，大家比較陌生，於是很積極地想要融入社區，常常自告奮勇參加在地清潔或其他的活動。

O太太這份熱忱，確實打動了鄰舍們的心，開始逐漸會主動向她談話。其中有人還向O太太道歉，說是以前聽了O太太不好的傳聞，才會對她比較冷淡。O太太詳細瞭解後，才發現原來說她壞話的，竟然是自家的小姑。小姑宣稱都是因為O太太壞心眼，逼公公婆婆住進養老院裡，才會讓他們一家被趕出去。

面對小姑這樣的指責，讓O太太感到十分詫異。因為當初下決定要去養老院的，就是婆婆本人，小姑的指控完全就是蓄意抹黑。好在她實際拿出行動，證明自己並非傳言般的那麼糟糕，總算是解除了鄰居們對她的誤會。

鄰居 日本 媳婦 婆婆

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