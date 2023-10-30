忌妒媽媽疼妹妹？ 13歲男童持刀殺母還拍照傳給朋友看

美國佛州日前驚傳一起驚人弒母案，涉案的男童年僅13歲。令人驚訝的是，男童不只直接在妹妹面前痛下殺手，行兇後還拍照傳給朋友看。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名13歲男童德瑞克（Derek Rosa）在10月12日行兇。死者是39歲的葛西亞（Irene Garcia），也就是男童的媽媽。葛西亞最近剛生下同母異父的妹妹，案發當時正在陪寶寶睡覺。據報，德瑞克行兇以後，先是拍照傳給朋友看，接著才打電話報案自首。

德瑞克和負責的接線員通話長達18分鐘，直到警方到場才掛斷。他在電話中告訴接線員，自己殺死媽媽後不但拍了照，還告訴朋友自己殺了媽媽。德瑞克問接線員：「我這樣會很過分嗎？」還搞不清楚狀況地問說：「她死了嗎？」、「地板上都是血」。據報德瑞克當時情緒十分不穩，他在電話中提到自己手中有槍，本來想拿槍自殺但是「我真的不想這麼做」、「我房間有一把刀，客廳還有一把槍」。

雖然德瑞克年僅13歲，但據當地媒體報導，他被指控犯下一級謀殺罪，將以成人身分受審。此案首次聽證會於10月27日舉辦，但德瑞克本人並未出席，而是由爸爸和奶奶代表出席。

德瑞克的爸爸受訪時表示：「發生這樣的悲劇真的很不幸，但這孩子真的是個謙虛又溫和的孩子，沒人想得到會發生這種事」。男童目前被關押在邁阿密戴德郡懲教與勒戒中心，不得保釋。

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