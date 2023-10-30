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夫妻撿漂流瓶竟被「內容物」嚇瘋 急丟回大海：對不起
有對澳洲夫婦在昆士蘭北部海灘上遛狗時，意外看見沙灘上有個漂流瓶，在他們興奮地打開瓶子後，卻被紙條的內容嚇到。兩人隨後將影片發在TikTok稱「這絕不是設計過的橋段，而是真實發生的意外！」引起廣大網友關注。
根據外媒《紐約郵報》報導，一對澳洲的夫婦在昆士蘭北部的海灘上，意外發現一個被沖上岸的漂流瓶，瓶中還有一張紙條及類似「沙子」的東西。夫婦二人之後興奮得將瓶子打開，為了看到瓶中紙條的訊息，兩人還把瓶內的沙子全數倒在沙灘上。
不料，紙條內容上竟寫著「這裡躺著的是傑弗瑞（Geoffrey）的骨灰，如果發現了，請將瓶子扔進潮水中，這樣我就可以繼續我的旅程。」這讓夫妻二人大吃一驚，尷尬的直喊「喔…不！」
影片一出，立刻在TikTok上獲得大量網友關注及熱議，「無論如何，歡迎傑弗瑞來到澳洲」、「我很好奇之前有多少人打開過，並且跟你們一樣犯錯，因為裡面的沙子原本就只剩一點」、「看來傑弗瑞的旅程結束兩次了」、「這不是瓶中精靈，而是傑弗瑞」。
夫妻倆後續也在底下留言表示，他們對於傑弗瑞感到很抱歉，決定盡可能地將倒出來的骨灰放回瓶中，儘管會混入大量的沙子，並把瓶子重新送回外流的潮水中。
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