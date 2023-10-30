從小就愛大姐姐 男把持不住「親姐、繼母、高中老師」都有禁忌關係

感情世界縱錯複雜，有時可能會產生一些不被社會大眾接受，違背一般道德觀的情愛，結果也影響了自己對於感情的觀念。近來日本媒體，就有這樣的例子。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名圭吾的35歲男性，從青春期以來就特別喜歡比自己年長、成熟的女性。他畢業後進入一間知名廣告公司上班，工作關係認識到一位符合自己喜好的女性，因此展開了追求。

然而，圭吾從年輕時期，就一直有著看到別人的女朋友，就想橫刀奪愛的壞習慣。比如高中二年級時，他就曾經和26歲的英文老師交往過，如今在追的對象，更和當初的老師有些神似。他甚至曾趁著家裡沒人的時候，跟大自己五歲的親姐姐，以及父親的再婚繼母發生過關係，他忍不住愛上這樣的背德感。

結果，圭吾自己的感情觀、價值觀，就這麼土崩瓦解。如今雖然碰到喜歡的人，也幾次和對方約會，但是對於感情之後該怎麼發展，圭吾卻充滿著不安。儘管外在條件看似無可挑剔，圭吾卻不斷懷疑自己之後能不能過上幸福人生。