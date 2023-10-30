男追到校花婚後卻突然嫌「腦袋笨」 人妻一查發現果然有內情

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太結婚五年後一直被丈夫嫌笨，追查發現丈夫果然有外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太結婚五年後一直被丈夫嫌笨，追查發現丈夫果然有外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在感情世界中，雙方能否彼此互相尊重，是能否延續感情的關鍵因素之一。如果一直嫌棄另一半，那麼感情肯定難以持續維持。近來在日本，就發生了這樣的婚姻糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名清美的32歲女性，過去在學生時期曾被喻為校園第一美少女。當年她有一位男同學，成績在學校裡名列前茅，後來進到知名大學就讀，出社會後也找到收入優渥的工作。這位男同學在多年後的同學會上和清美告白，兩人在交往兩年後結婚。

夫妻原先的生活相當美滿，不過就在婚後約五年，清美發現丈夫愈來愈常嫌她腦袋笨，這也不會那也不會，兩人時常因此吵架。外出參加活動時，也不像過往一樣會帶清美同行。甚至每週下班，只有兩、三天會回家。這讓清美產生疑心，於是開始進行調查。

結果，清美發現丈夫果然在外有染，查出他帶著陌生女性吃大餐，還住在一晚好幾萬的高級飯店。於是已經貌合神離的兩人，最後走向分居、離婚。而失去經濟支柱的清美，如今則帶著八歲的女兒，想辦法盡力奮鬥，為生活打拚著。

日本 離婚 外遇

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