20歲女大生罹癌募得善款120萬！警調查「根本沒治療紀錄」破獲大騙局

美國愛荷華州一名20歲女大生蘿索（Madison Russo）去年（2022）2月宣稱自己罹患胰臟癌，在脊椎上長了一顆足球大的腫瘤，成功博得廣大網友同情並募資約3.7萬美元（約新台幣120萬元）。不過今年1月，醫護人員揭穿她的謊言，警方介入調查醫療紀錄後發現，她根本沒有接受過癌症治療，隨後將其逮捕。

根據《太陽報》、《每日郵報》報導，蘿索從2022年起開始在TikTok上分享自己的抗癌經歷，她向網友宣稱自己被診斷出二期胰臟癌，且為了使網友信服，她甚至盜取其他癌症病患的照片發布在個人社群平台。不僅如此，蘿索還接受過出版社採訪，也曾至大學進行演講，關於她的抗癌故事便就此流傳開。

蘿索因此博得廣大網友的同情，她在「GoFundMe」網站上進行募款，成功吸引439名善心網友捐贈約3.7萬美元，其中還包括來自癌症基金會的捐贈。不過蘿索的謊言逐漸露出破綻，有醫療人員指出她的「化療」治療的電線和管子並不合理。警方調查後證實，她的醫療紀錄中根本沒有癌症相關治療，並於今年1月將其逮捕。

目前「GoFundMe」網站上關於蘿索的募資項目已被暫停，捐款者的捐助款項也已經退還回去。針對自己犯下的罪責，蘿索承認並在法庭中坦言，自己不是為了金錢，「我這樣做並不是為了引起注意，我這樣做是為了讓我的家人重新團聚」。最終，蘿索遭判處3年緩刑及100小時社區服務，同時須支付3.9萬美元（約新台幣126萬元）賠償金和1370美元罰款（約新台幣4.4萬元）。