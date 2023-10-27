弟弟意外過世…哥哥兩月後就娶走準弟媳 原因曝光百萬人送祝福

馬來西亞一位名為瑪麗娜（Mailina）的女子，原本已有論及婚嫁的未婚夫，但不幸發生意外去世，而未婚夫的哥哥為了弟弟，希望將瑪麗娜娶回家，也不排斥先結婚再培養感情，令她相當感激。

根據《中國報》報導，馬來西亞女子瑪麗娜於日前在《TikTok》分享她的結婚照，但新郎卻是她未婚夫的哥哥。瑪麗娜表示，未婚夫沙里祖安（Shahrizuan）不幸在6月30日溺斃，讓原本期待迎來幸福的日子，成為最令她悲傷的一天。

瑪麗娜表示，未婚夫去世後她頓失所依，這時沙里祖安的哥哥沙榮（Shahron）表示「為了弟弟」，他願意娶她為妻。瑪麗娜表示在透過伊斯蒂哈拉（Istikhara）祈禱後，獲得同意，她才會接受沙榮的求婚，也感謝他願意婚後再慢慢培養感情。

瑪麗娜已於9月8日成為沙榮的合法妻子，透過影片看到沙榮在和瑪麗娜結婚當天，在車內感動到頻頻拭淚，瑪麗娜也在發文中寫道，感謝真主，相信婚姻是真主的神秘指引。影片獲得超過350萬人次觀看，紛紛留言祝福兩人「永遠幸福」。