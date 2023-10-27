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26歲正妹有22個「親生小孩」 全靠富豪丈夫砸錢同年出生

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻倆靠著代理孕母生下21個孩子，還希望最多能生滿105個。圖擷自太陽報
夫妻倆靠著代理孕母生下21個孩子，還希望最多能生滿105個。圖擷自太陽報

國外一名26歲正妹雖然年紀輕輕，卻已經擁有22個小孩，而且這些孩子還幾乎都是「同年出生」；不過這並不是因為女子懷了多胞胎，而是因為她嫁給富豪後，靠代理孕母生了超多孩子，光是家裡的保姆就有16位。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年26歲的克莉絲汀娜（Kristina Ozturk）在前一段關係中生下了8歲的女兒，她是在嫁給富豪奧茲圖爾克（Kristina Ozturk）之後才多出21個孩子。58歲的奧茲圖爾克經營飯店，非常喜歡孩子，因此兩人結婚後就開始努力「做人」。

不過兩人的做人方法是靠著代理孕母幫忙生孩子。克莉絲汀娜表示，光是2020年3月到2021年7月之間，兩人付給代理孕母的費用就高達14.2萬英鎊（約558萬台幣）。為了照顧那麼多孩子，家裡請來16位居家保姆，就連保姆的總年薪也得花6.8萬英鎊（約267萬台幣）。

雖然要照顧20幾個孩子，但克莉絲汀娜現在卻是「單親媽媽」，因為奧茲圖爾克在今年（2023）因非法購入及持有毒品和精神藥物，被判處8年有期徒刑。即便如此，克莉絲汀娜說老公還是可以從監獄提供精子，兩人打算生105個孩子。

代理孕母

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