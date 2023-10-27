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會計提交錯誤數據「以為公司快破產」 老闆15刀刺死孕妻一屍兩命

香港01／ 撰文：李納德
新加坡35歲公司老闆看到職員交的錯賬，以為公司會倒閉，擔心連累懷孕妻子，竟動了殺機釀成妻子一屍兩命。（示意圖／Ingimage）
新加坡35歲公司老闆看到職員交的錯賬，以為公司會倒閉，擔心連累懷孕妻子，竟動了殺機釀成妻子一屍兩命。（示意圖／Ingimage）

無心之失竟引發的倫常命案！新加坡1名35歲公司老闆，收到會計職員提交的錯誤數字財務報表后，以為生意很差有倒閉危機，即使公司經理指一直有盈利，但他仍長期處於焦慮，每天只能睡1、2小時，擔心員工離他而去並連累正懷孕的妻子，最終在2022年1月清晨擬殺妻後尋短。男子連刺15刀讓妻子一屍兩命，他企圖尋死不果，而父親正到其家，他不欲讓父親看到血案現場，馬上報警自首。控方原控以謀殺罪，但調查後改控誤殺，本月26日他認罪被判監7年。

案情指，35歲被告周國坤（音譯）患有適應障礙症，被控於2022年1月11日清晨5時，在住所內殺死已懷孕的30歲妻子Isabel Elizabeth Francis。周男於2019年和妻子結婚，案發時妻子懷孕15周，腹中是個女嬰。

周是一間培訓公司的董事經理，提供安保培訓課程。2021年12月，公司會計職員提交的半年財務報表顯示，公司帳目並不理想，他要求員工覆核;至翌年1月5日，會計職員本以為帳目沒問題，惟後來才發現有數位出入，但庭上未透露確切金額，以及職員何時發現帳目有誤。

資料顯示，周的公司由2020年7月至2021年6月仍有100萬新加坡元（約2300萬台幣）的盈利;惟因會計提交的錯誤帳目顯示公司會倒閉，周男看后極度擔心公司的存亡，每天只能睡1、2個小時，吃安眠藥也無效。

當時周男的家人，包括父母兄長及妻子一直在身邊支援，公司經理也指有盈利，至少仍能維持2年，而父親更安排他接受心理輔導，但他仍長期處於焦慮狀態。周男擔心妻子和將出生的女兒將來要負債生活，又怕自己尋短的話會讓妻女蒙羞，計劃「送妻女上天堂」，再自行尋短。

案發淩晨，他查看競爭對手網站，擔心心得無法入睡，怕員工會離他而去，出現尋短念頭。清晨時，他拿廚刀戳手測試鋒利度，再走入臥室捅妻子腹部。妻子中刀後驚醒大叫，他掩住妻子嘴，不停說「對不起，我沒有退路」，再刺向妻子頭、脖子、後背，負傷的妻子試圖爬出房門，但繼續遇襲致死。

周男殺妻後自殘及服藥尋短，祈禱魔鬼把他帶走，並希望妻女能上天堂，但到早上7時，他仍未死去，而當時父親正來找他，他不欲父親看到血案現場，馬上報警自首。

法醫指，女死者身中15刀，其中2道傷口足以致命。控方原本落案告謀殺，但調查後來改控誤殺，周男26日認罪，判監7年。

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文章授權轉載自《香港01》

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