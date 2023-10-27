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年輕女孩坐名車引擎蓋自拍 路人好心提醒勿刮花車 下秒場面超尷尬

香港01／ 撰文：田中貴
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

善意提醒隨時變成尷尬局面！馬來西亞一名22歲女商人坐在自己的平治名車引擎蓋自拍影片，引來好心途人「提醒」，擔心她會刮花他人車輛。事件引來途人駐足觀望，女商人感謝途人建議后，取出車鑰匙登上平治，不少線民看完影片直呼尷尬。

22歲女商人梅克（ Akak Merc ）本年9月8日在抖音上載影片，事發晚上11時許，她頭戴穆斯林頭巾，把車泊在吉隆坡武吉免登（ Bukit Bintang ），當地有不少高檔購物中心和豪華時尚精品店。

梅克頭戴穆斯林頭巾，坐在平治名車引擎蓋自拍影片。（抖音帳戶「ainaqadiah_」影片截圖）
梅克頭戴穆斯林頭巾，坐在平治名車引擎蓋自拍影片。（抖音帳戶「ainaqadiah_」影片截圖）

畫面可見，梅克坐在平治名車引擎蓋上自拍影片，突然有1名陌生女子走近「提醒」，讓她面露錯愕神情。對方表示「姐妹，有點常識，那是其他人的名車，你可能會刮花它」，梅克看到不少人因該句話駐足觀望，謝謝對方的溫馨提示，然後取出車鑰匙上車，臨走前更與好心女子四目交投一下。

梅克事後在片段用文字謝謝提醒她的女子，指因為對方好心，「所有汽車都受到保護」。線民則認為事件非常尷尬，認為做好心前也要瞭解清楚，亦有別人懷疑好心人「其實歧視頭戴頭巾的女性買不起名車」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 自拍 穆斯林

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