恐怖！男子下身赤裸倒臥慘死路邊 CCTV揭肇事司機竟這麼做超冷血

美國馬里蘭州發生恐怖車禍！1名28歲男子半身赤裸倒臥在馬路邊，市民發現報警，警方到場證實男子已死亡。調查後發現，男子駕車與私家車發生碰撞后，下車檢查車身時，突遭另一輛私家車撞倒，身體擱在車頭的擋風玻璃上。可是肇事司機竟沒有停車，更多駛3公里才停下，並將男子移離擋風玻璃，隨意丟棄在路邊，還抽了支煙才施施然駕車揚長而去。冷血行為被附近居民門前的閉路電視全部拍下，警方正通緝肇事司機。

綜合外媒報導，這宗意外發生於喬治王子縣（ Prince George's county ），當地女居民在21日淩晨4時，發現來自新卡羅爾頓的28歲男子佛蘭克林（ Franklin Mendez ）倒臥在路邊，下半身赤裸一動不動，女居民嚇得立即報警。

28歲男子富蘭克林（Franklin Mendez）倒卧在路邊，下半身赤裸一動不動，女居民嚇得立即報警。（GoFundMe圖片）

警方到場證實佛蘭克林已當場死亡，經調查發現，佛蘭克林在事發前駕車與一輛私家車發生輕微碰撞，他下車檢查時，突遭另一輛駛過的私家車撞倒，被撞到整個人擱在車頭的擋風玻璃上，但肇事司機沒有立即停車，再駛了3公里才停下。

而最心寒的是，女居民家門前的CCTV拍下事發過程，從影片可見，司機把佛蘭克林移離擋風玻璃后，把他丟棄在路邊，還抽了1根香煙，才施施然駕車揚長而去。而當時私家車的車頭擋風玻璃已穿了個大洞。有居民指司機停車后慢慢行動，懷疑他熟悉附近的路，擔心他可能是當地人，而警方在社交平臺發佈現場的閉路電視畫面，呼籲市民提供線索協助追緝這名司機。

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文章授權轉載自《香港01》