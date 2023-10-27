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影／8年養成計畫 知名女歌手嫁給小31歲養子被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
艾希盧日前與養子丹尼爾結婚，引發不少網友批評。圖擷自YouTube
艾希盧日前與養子丹尼爾結婚，引發不少網友批評。圖擷自YouTube

國外一名知名音樂家在8年前領養13歲男童，8年後男童長大成人，女子跟養子結婚，震驚世界各地網友，讓不少人酸說，原來現在老公要「自己養大」。

ODDITYCENTRAL報導，53歲的艾希盧（Aisylu Chizhevskaya-Mingalim）是韃靼斯坦共和國的知名音樂家。8年前，她到孤兒院進行公益活動，幫孤兒院的孩子上音樂課，便在當時認識13歲的男童丹尼爾（Daniil）。

丹尼爾也非常熱愛音樂，兩人組成合唱團體，丹尼爾也開始上選秀節目，獲得機會與當地知名歌手合唱的機會。14歲那年，艾希盧決定領養丹尼爾，兩人便開始以養母與養子的身分住在一起，直到現在。

今年10月20日開始，兩人雖然還是住在一起，但身分卻不再一樣，因為兩人決定結婚，從母子關係成為夫妻關係。艾希盧接受當地媒體採訪時表示，兩人的婚姻非常不同，他們是「因創造力結合」，這樣的關係是無法被摧毀的。

兩人宣布結婚後在當地引發熱議，不少網友不滿艾希盧的作法，認為她是「韃靼斯坦之恥」。艾希盧家中原本還有另外5名寄養的孩子，但現在醜聞爆發後，當局已經將5名孩子帶走，安置到其他寄養機構。

艾希盧表示，丹尼爾的年紀是會被徵召的年紀，但「他是為音樂而生的，不是為戰爭而生的」，為了保護丹尼爾，艾希盧才會在朋友建議下決定跟丹尼爾結婚。她也強調，兩人雖然結婚，但是出於「精神上的結合」，而不是為了肉體而結合。

寄養 結婚

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