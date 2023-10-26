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以為是內臟！日本超市甜甜圈包裝超特別 創意竟來自「這部門」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本超市所販賣的甜甜圈包裝，因長得像冷藏肉品，而引起熱議。圖／擷自X
日本超市所販賣的甜甜圈包裝，因長得像冷藏肉品，而引起熱議。圖／擷自X

甜甜圈有漂亮的外表和豐富的口味，因而成為不少人最愛的甜點之一。日前，有日本網友在X（原為Twitter）分享「特別的」甜甜圈照片，圖中的甜甜圈竟被保鮮膜包住並放在保麗龍盤上，彷彿超市的冷藏肉品一般，瞬間引起網友熱議。

原PO以「甜甜圈有時候是這樣賣的」為內容發文，並附上一張特別的甜甜圈照片。只見圖中的甜甜圈竟被保鮮膜包住並放在保麗龍盤上，與超市販賣的冷藏肉品包裝類似，他表示，這些特別包裝的甜甜圈，甚至被放在烤雞肉串旁邊。貼文一出，瞬間引起網友熱議。

日媒《各種新聞》報導稱，此特殊的甜甜圈包裝是Belc超市所販賣的，超市人員說明，他們販售超過五種口味的甜甜圈，並從2020年便開始以此方式銷售，而最初的想法是由一位愛吃甜食的肉類部門員工所提出。

貼文底下，網友們對甜甜圈新包裝的看法不一，「好創新」、「這是我第一次看到這樣的銷售方式，真空包裝看起來很衛生」、「看起來很新鮮」、「雖然看起來沒有很好吃，但我還是會想買」、「原本的甜甜圈長得很可愛，但這樣的包裝好像就沒那麼可愛了，哈哈哈」、「我可能不太會想吃它…」。

也有網友笑稱，自己可能會將甜甜圈誤認成其他食品，「我覺得它會被誤認成是炸魷魚圈」、「這樣的包裝，讓甜甜圈像是從樹上摘下來的」、「如果我購物時沒戴眼鏡，我可能會以為是肉」、「有一瞬間，很像魚類的內臟」、「還以為是生薑」。

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