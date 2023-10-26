日本地面上有膠帶貼成「扭曲形狀」 他看到秒懂：取代告示牌

在公共場合維修、施工的時候，常常需要把周圍進行封鎖，以免有行人不慎闖入，產生額外風險。然而，如果手邊沒有剛好適合能警告行人的器材，又該如何處理，可就考驗著現場人員的智慧。近來日本網友，就分享了一次在路上偶然見到的巧思。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「山下義弘」近來分享，有次他在路上，看到有一區因故正在封鎖中，但該處並非使用一般的三角椎或者告示牌，警告行人禁止進入。而是使用一條藍色的膠帶，刻意做出許多像是山丘一樣的波浪狀，來表示禁止進入。

因為這麼特殊的造型，使得路人很自然就會察覺到，貼這些膠帶是別有用意，進而瞭解區域內正在封鎖中。而要做出這樣的警告標示，不需要出動大型器材，只要隨身帶著一捆膠帶就好，可說十分方便。

其他網友看了也紛紛表示「好有趣」、「確實這樣就明確很多」、「掃地機器人碰到這個不知道會不會判定是障礙物繞過去」、「簡直像個結界」、「意思完全到了」、「太聰明了吧」、「這樣還踏進去的人，就是那種有警告還硬要闖的人」。