聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本地面上有膠帶貼成「扭曲形狀」 他看到秒懂：取代告示牌

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友發現有人用膠帶貼成波浪狀，來取代禁止進入警告。圖擷自twitter
一位日本網友發現有人用膠帶貼成波浪狀，來取代禁止進入警告。圖擷自twitter

在公共場合維修、施工的時候，常常需要把周圍進行封鎖，以免有行人不慎闖入，產生額外風險。然而，如果手邊沒有剛好適合能警告行人的器材，又該如何處理，可就考驗著現場人員的智慧。近來日本網友，就分享了一次在路上偶然見到的巧思。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「山下義弘」近來分享，有次他在路上，看到有一區因故正在封鎖中，但該處並非使用一般的三角椎或者告示牌，警告行人禁止進入。而是使用一條藍色的膠帶，刻意做出許多像是山丘一樣的波浪狀，來表示禁止進入。

因為這麼特殊的造型，使得路人很自然就會察覺到，貼這些膠帶是別有用意，進而瞭解區域內正在封鎖中。而要做出這樣的警告標示，不需要出動大型器材，只要隨身帶著一捆膠帶就好，可說十分方便。

其他網友看了也紛紛表示「好有趣」、「確實這樣就明確很多」、「掃地機器人碰到這個不知道會不會判定是障礙物繞過去」、「簡直像個結界」、「意思完全到了」、「太聰明了吧」、「這樣還踏進去的人，就是那種有警告還硬要闖的人」。

日本

延伸閱讀

監獄餐？不敵物價高漲 日本學童營養午餐份量大縮水

就是討厭講手機！他改造「一配件」秒變市話：用起來超方便

跟真人一樣！伊藤園首次使用「AI藝人」拍廣告 觀眾驚：還以為是哪位女星

晚上吹口哨會跑出蛇、室內戴帽會變禿頭…這些「家庭迷信」你都聽過嗎？

相關新聞

弟弟意外過世…哥哥兩月後就娶走準弟媳 原因曝光百萬人送祝福

馬來西亞一位名為瑪麗娜（Mailina）的女子，原本已有論及婚嫁的未婚夫，但不幸發生意外去世，而未婚夫的哥哥為了弟弟，希望將瑪麗娜娶回家，也不排斥先結婚再培養感情，令她相當感激。

成人迪士尼！200人從泳池縱慾到床上 度假村極樂生活曝光

不少情侶會透過「特殊活動」來為感情增添情趣。美國就有一家度假村因為僅限伴侶入住，且只能裸體進場而聲名大噪，被譽為「成人版迪士尼」。據了解，房客可以在度假村的任何地方發生性行為，每晚還會舉辦「多人運動派對」，從泳池、水療區、舞廳一路狂歡回房，去過的人都直呼「彷彿真正的人間樂園」...

意外掌握流量密碼！妹子靠「露毛」狂撈近2千萬 再揭爆紅黑暗面

通膨、薪資停滯不前讓年輕世代愈來愈難存到第一桶金，許多人開始利用閒暇時間開創副業，紛紛當起斜槓青年。一名來自英國的網紅費妮拉坦言，靠著張貼自己的「露毛照」...

26歲正妹有22個「親生小孩」 全靠富豪丈夫砸錢同年出生

國外一名26歲正妹雖然年紀輕輕，卻已經擁有22個小孩，而且這些孩子還幾乎都是「同年出生」；不過這並不是因為女子懷了多胞胎，而是因為她嫁給富豪，靠代理孕母生了超多孩子，光是家裡的保姆就有16位。

恐怖！男子下身赤裸倒臥慘死路邊 CCTV揭肇事司機竟這麼做超冷血

美國馬里蘭州發生恐怖車禍！1名28歲男子半身赤裸倒臥在馬路邊，市民發現報警，警方到場證實男子已死亡。調查後發現，男子駕車與私家車發生碰撞后，下車檢查車身時，突遭另一輛私家車撞倒，身體擱在車頭的擋風玻璃上。可是肇事司機竟沒有停車，更多駛3公里才停下，並將男子移離擋風玻璃，隨意丟棄在路邊，還抽了支煙才施施然駕車揚長而去。冷血行為被附近居民門前的閉路電視全部拍下，警方正通緝肇事司機。

年輕女孩坐名車引擎蓋自拍 路人好心提醒勿刮花車 下秒場面超尷尬

善意提醒隨時變成尷尬局面！馬來西亞一名22歲女商人坐在自己的平治名車引擎蓋自拍影片，引來好心途人「提醒」，擔心她會刮花他人車輛。事件引來途人駐足觀望，女商人感謝途人建議后，取出車鑰匙登上平治，不少線民看完影片直呼尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。