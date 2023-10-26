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森林驚見「女屍」！警列謀殺封路31小時調查 法醫拖出屍塊全場爆笑

香港01／ 撰文：喬納森
法醫最終把「女屍」拖出即知道是美麗的誤會，全場警員也立即大笑起來，原來那是非常骯髒、且被用殘了的吹氣公仔。（影片截圖）
法醫最終把「女屍」拖出即知道是美麗的誤會，全場警員也立即大笑起來，原來那是非常骯髒、且被用殘了的吹氣公仔。（影片截圖）

英國有市民在基尼頓的叢林散步時，發現在灌木叢中怕見疑似手腳的人類肢體，懷疑是1具被肢解的女屍而急忙報警。警方接報到場，把附近的道路封鎖以便調查，並循謀殺案方向跟進，召來法醫來搜證，惟最出人意表的是，當法醫發拖出這具「女屍」時，驚見原來是1副被人用殘了且十分骯髒的吹氣娃娃，讓在場的警員當場笑翻。事件也在網上瘋傳，惹來不少網友嘲笑：「31個小時才弄清楚是吃氣娃娃」、「每次使用後不要忘記清潔它們並妥善存放，做個好公民」。也有網友則猜測，可能是有人特意做出來的惡作劇。

綜合外媒報導，英國有名男子在沃里克郡基尼頓的森林散步，卻看到灌木叢中有手及腳等殘肢露出，疑似是1具女屍，男子嚇得慌忙報警。警方接報到場，由週二（17日）中午至翌日晚上7時一直在尋找線索。

當時警方大為緊張，將事發現場附近道路封鎖31個小時，其間召來法醫小組循謀殺案方向進行調查。當地消息人士表示， 「 警方在道路兩端都部署了警官及2部法醫車輛，並有其他調查人員在現場尋找線索 」 。

法醫最終把「女屍」拖出即知道是美麗的誤會，全場警員也立即大笑起來，原來那是非常骯髒、且被用殘了的吹氣公仔。（影片截圖 ）
法醫最終把「女屍」拖出即知道是美麗的誤會，全場警員也立即大笑起來，原來那是非常骯髒、且被用殘了的吹氣公仔。（影片截圖 ）

不過，警方經過近2日調查，當法醫最終把『女屍』拖出來時，才知道這是個美麗的誤會，全場警員看到「女屍」也忍不住大笑起來，原來這具「女屍」是非常骯髒、且被用殘了的吹氣娃娃，估計最初價格高達1,500英鎊（約58,890台幣）。

幸好事件只是虛驚一場，沃里克郡的警方發言人表示：「我們非常高興地宣佈，法醫能夠識別出灌木叢下的腳和手實際上屬於一個被丟棄的吹氣娃娃。」發言人續指他們今次是遵照適當程序進行調查，感謝報案人及當地市民耐心配合。

這宗蝦碌事件在網上瘋傳，引起不少網友議論警員的調查手法，有人笑言：「31小時才弄清楚是吃氣娃娃！」、「每次使用後不要忘記清潔它們並妥善存放，做一個好公民。」亦有網友則猜測，可能是有人特意做出來的惡作劇。

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文章授權轉載自《香港01》

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