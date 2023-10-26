日本95歲搞怪攝影師！喜美子奶奶：人生要有興趣、朋友、可以秀的舞台

現年95歲的西本喜美子，一系列攝影技巧高超卻又搞怪有趣的作品，讓她在社群媒體一夕爆紅，雖然她沒有獨門的養生秘法，但積極樂活的人生哲學仍令她「老得快樂」。喜美子奶奶分享了人生最重要的3件事，讓她即便是高齡一人獨居，也能積極無悔、盡情享受人生。

1928年出生的喜美子奶奶，2018年開設Instagram帳號，陸續刊出一系列充滿幽默的「自虐」攝影作品，例如被車輾過的驚悚自拍、被吊在曬衣架上的「虐待老人」，又或者是頂著白髮仍享受飆車的調皮照。毫不忌諱、大膽惡搞，讓喜美子奶奶漸漸累積人氣，IG追蹤人數至今達到34萬人，成為新一代「爺奶網紅」。

「虐待老人」攝影作品。取自cameraman 即使出車禍也不忘閱讀報紙。取自cameraman 「完美復刻」日本花式滑冰選手羽生結弦的4周半跳躍。取自cameraman

值得一提的是，不論攝影構圖或特殊技巧的修圖，都是出自喜美子奶奶之手。令人好奇，為何到了頤養天年的年紀，她卻仍不斷嘗試新事物，勇於挑戰自己的極限？她的創意靈感從何而來？

喜美子奶奶在她的個人自傳《94歲自拍奶奶》分享道，她每天仍會抽菸小酌，除了腰痛以外健檢報告數字一切正常，令旁人感到不可思議。被問到養生秘訣是什麼？喜美子奶奶說，她沒有特別保養身體健康，只是保有一顆「想不斷挑戰的心」。她說道：「人生最重要的東西有3個，興趣、朋友，以及可以秀的舞台。」

72歲找到興趣，要拍出「超有趣！」的作品

喜美子奶奶27歲結婚後成為專職家庭主婦，攝影一直以來都是先生的興趣，他喜歡拍風景、花草，但喜美子奶奶並不覺得有趣。直到72歲時，兒子開設了一家攝影教室，她看到學生的攝影作品驚為天人，不只是單純拍下事物，而是傳達攝影者的心情與想法，原來攝影也可以這樣表現？因此，在兒子及學生的建議下，她也拿起相機開啟自己的攝影之路。

最初在攝影教室上課時，老師的課題是「拍下屬於你自己的照片」。奶奶心想，誰會想看一個老奶奶拍的照片啊？因此她決定加一點「效果」在其中。她架起腳架，把自己裝在塑膠袋中，假裝自己是被遺棄的老人，第一張「自虐照」就此誕生。先不論旁人如何看，喜美子奶奶表示，她光是在構思和拍攝的時候，就相當樂在其中。

網路上一炮而紅的「廢棄老人」作品。取自cameraman

因此她更加努力，拍攝了自己被車輾過、被吊在曬衣桿上的作品，玩得不亦樂乎。不料成品出來後，先生對她危險的行徑勃然大怒！但是，攝影教室的年輕學生卻佳評如潮，表示奶奶的作品非常有趣，奶奶看到學生的笑臉更加深自己信心，決定不管先生的驚愕，就是要繼續拍攝下去。

透過攝影結交好友，一個人生活也不寂寞

喜美子奶奶74歲時，攝影教室購入了Mac電腦，準備教學員如何使用Photoshop修圖，奶奶也在好奇心驅使下報名參加。但是她在此之前完全沒有使用過電腦的經驗，為什麼她願意不斷挑戰新事物呢？

過去的喜美子奶奶沒想過自己會接觸攝影、拍下一系列惡搞照，她也沒想到因為攝影，讓她結交一票跨世代的朋友。2016年熊本大地震、2021年喜美子奶奶的先生病逝，因攝影結交的各路同好朋友，從日本各地聚集到奶奶家，給予她支持與安慰。這群朋友不在乎年齡、頭銜，只是擁有共同興趣的同好而已。

奶奶說，她在先生去世後的確感到不適應，每到晚上都還想和先生講講話。但是，朋友們會時不時來探望她，找她一起上餐館、一夥人出去郊遊，甚至是奶奶的生日、新年之時都是和這群朋友們一同度過的。

這些都令奶奶相當感激，進而下定決心要更加積極挑戰新事物，才有機會認識各式各樣的人事物。「攝影」作為興趣不僅充實了她的生活，也讓她有機會克服現實生活中諸多困難。

想做就去做吧！找到可以秀的舞台

喜美子奶奶撐著輔助器出席攝影展。取自cameraman

喜美子奶奶說，長壽的必要條件，就是要有不斷挑戰的心。

奶奶72歲開始接觸攝影，74歲嘗試使用修圖軟體，83歲時在美術館開設首個個人攝影展，至今仍在日本各縣市巡迴開展中。能夠在人生終場前達成這些成就絕非偶然，這都是喜美子奶奶不斷積極嘗試的結果。

當奶奶開始攝影時，攝影教室的老師告訴她：「年齡沒有關係，一股勁去做就對了！」這句話顛覆了奶奶從前的想法。例如她也曾經因腰痛想過要放棄，但為了和全國各地喜愛她粉絲們見面，她仍撐著輔助器搭飛機去參加攝影展。

她體悟到，很多人可能會認為「挑戰」是件麻煩事，然而，人生本來就充滿各種困難。或是有時候在面對挑戰之前，我們內心可能會有種疑慮：「如果我做得不好呢？」奶奶說，失敗可能令人害怕，但更可怕的是什麼都不嘗試。無論面對何種情況，只要敢於嘗試，就有可能遇到令人驚豔的人事物等待著你。

喜美子奶奶最新一項成就，是她的作品成為全球最大繪圖軟體公司Adobe的年度賀年卡，除了攝影以外，她還會繼續挖掘自己的嗜好（近期的愛好是縫製皮革）、認識更多有趣的人，保持開放的心態，發現人生無限的可能性。

西本喜美子的作品「天使」，獲選為Adobe的年度賀年卡。取自 cameraman

（本文出自2023.10.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）