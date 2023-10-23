影／想逃避問題就躲進去 「悲傷辣妹」天天「睡棺材」

國外一名網紅常在網路上分享自己的生活點滴，近期她分享自己的閨房照，表示自己平常都睡在「棺材」裡，引發網友熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網紅自稱「悲傷辣妹」（Sad Spice），她經常在社群媒體上分享自己cosplay各種角色的穿著打扮。過去她也曾假扮成吸血鬼的樣子，不過特別的並不是吸血鬼的裝扮，而是她真的像個吸血鬼一樣「睡在棺材裡」。

近期她在TikTok上發影片表示，她從14歲的時候就很想擁有一個「自己的棺材」，想要像吸血鬼一樣睡在棺材裡，不過爸媽當然不同意，所以一直到最近這個夢想才真正成真。現在她只要覺得壓力很大，想逃避問題時就可以躲進自己的「個人空間」。

她訂製了一個松木製的棺材，光是長度就有200公分，因此悲傷辣妹還建議要買的人可得「三思而後行」。她表示，棺材內部和蓋子都鋪了約10公分厚的記憶海綿，所以睡起來並沒有想像的那麼不舒服。睡覺時她並不會把蓋子蓋上，但就算蓋子不小心蓋住，棺材也不是密封的，因此不會造成任何危險。

不少網友看了紛紛留言，覺得悲傷辣妹就是個「怪咖」。有人就說光看到這個影片就能避開超雷的約會，因為「沒人會想跟房間有棺材的人出去玩」。除此之外，也有人懷疑悲傷辣妹是不是受過什麼兒時創傷才會做出這種決定，但也有網友很羨慕，表示上完大夜班回來睡在棺材裡，既隔音又阻隔光線，真是再適合不過了。