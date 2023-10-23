快訊

影／宜蘭67歲婦人騎車突左轉 遭直行垃圾車輾過送醫不治

快買！高CP值590元iPhone配件蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

汪峰、章子怡離婚 未婚生女的「前任」酸：姐姐終於把眼睛打開了

影／想逃避問題就躲進去 「悲傷辣妹」天天「睡棺材」

聯合新聞網／ 綜合報導
「悲傷辣妹」說自己每天都睡在棺材裡，還強調裡面很舒服。圖擷自紐約郵報
「悲傷辣妹」說自己每天都睡在棺材裡，還強調裡面很舒服。圖擷自紐約郵報

國外一名網紅常在網路上分享自己的生活點滴，近期她分享自己的閨房照，表示自己平常都睡在「棺材」裡，引發網友熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網紅自稱「悲傷辣妹」（Sad Spice），她經常在社群媒體上分享自己cosplay各種角色的穿著打扮。過去她也曾假扮成吸血鬼的樣子，不過特別的並不是吸血鬼的裝扮，而是她真的像個吸血鬼一樣「睡在棺材裡」。

近期她在TikTok上發影片表示，她從14歲的時候就很想擁有一個「自己的棺材」，想要像吸血鬼一樣睡在棺材裡，不過爸媽當然不同意，所以一直到最近這個夢想才真正成真。現在她只要覺得壓力很大，想逃避問題時就可以躲進自己的「個人空間」。

@extrasadspice

Some coffin info if y’all want it☺️

♬ Halloween Theme Song - Ultimate Halloween Bash

她訂製了一個松木製的棺材，光是長度就有200公分，因此悲傷辣妹還建議要買的人可得「三思而後行」。她表示，棺材內部和蓋子都鋪了約10公分厚的記憶海綿，所以睡起來並沒有想像的那麼不舒服。睡覺時她並不會把蓋子蓋上，但就算蓋子不小心蓋住，棺材也不是密封的，因此不會造成任何危險。

不少網友看了紛紛留言，覺得悲傷辣妹就是個「怪咖」。有人就說光看到這個影片就能避開超雷的約會，因為「沒人會想跟房間有棺材的人出去玩」。除此之外，也有人懷疑悲傷辣妹是不是受過什麼兒時創傷才會做出這種決定，但也有網友很羨慕，表示上完大夜班回來睡在棺材裡，既隔音又阻隔光線，真是再適合不過了。

棺材 奇聞 TikTok 網紅

延伸閱讀

神秘103盆栽佔據大阪三十年 長到比人還高「不知道誰放的」

影／訂飯店卻給11人會議室 女子傻眼po網換房成功

影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

父住進養老院留下可觀資產…妹頻回老家「拿東西」 姐錯愕：怎麼都沒說

相關新聞

影／想逃避問題就躲進去 「悲傷辣妹」天天「睡棺材」

國外一名網紅常在網路上分享自己的生活點滴，近期她分享自己的閨房照，表示自己平常都睡在「棺材」裡，引發網友熱烈討論。

神秘103盆栽佔據大阪三十年 長到比人還高「不知道誰放的」

很多住家有時會在宅邸範圍內，種植一些植物盆栽美化環境，增添一點大自然的氣息。不過在日本大阪，卻出現一起大量不明盆栽長期佔用人行道的怪事，直到最近，公家單位才終於出面處理善後。

返家見愛窩成廢墟！美國屋主傻眼投訴「工人認拆錯屋」 公司冷處理

英國衛報報導，美國喬治亞州一名屋主上個月出門旅遊，回家驚見愛窩變成瓦礫廢墟，原來工程公司搞錯地址、拆錯屋，她氣得報警處理...

跟「軟飯男」交往10年！女商人300萬賣房錢慘被騙走 男方卻無情回這句

女人愛上不該愛的人，下場慘了！馬來西亞1名51歲華裔女商人日前召開記者會，哭訴其「軟飯王」前男友劣行，稱2人在一起近10年裡…

病房內「貼身治療」！禁不起美艷護理師色誘 人夫嗨完後下場慘了

一時的衝動恐會付出意想不到的代價！一位已婚人夫在接受泌尿科治療時，對美艷護理師的色誘把持不住，兩人在病房發生關係…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。