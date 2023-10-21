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病房內「貼身治療」！禁不起美艷護理師色誘 人夫嗨完後下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位已婚人夫在接受泌尿科治療時，對美艷護理師的色誘把持不住，兩人在病房發生關係。然而事後護理師竟拿出偷拍的影片，索取新台幣330萬的鉅款。情境示意圖。圖／Ingimage
一位已婚人夫在接受泌尿科治療時，對美艷護理師的色誘把持不住，兩人在病房發生關係。然而事後護理師竟拿出偷拍的影片，索取新台幣330萬的鉅款。情境示意圖。圖／Ingimage

一時的衝動恐會付出意想不到的代價！一位已婚人夫在接受泌尿科治療時，對美艷護理師的色誘把持不住，兩人在病房發生關係。然而事後護理師竟拿出偷拍影片，索取新台幣330萬的鉅款，令人夫措手不及。

根據「每日星報」報導，42歲的已婚男子尼可拉（Nikolai），日前因泌尿科疾病到莫斯科一間醫院看診，而在接受治療的過程，尼可拉結識了同為42歲的護理師卡蒂亞（Katya），這位長相貌美、身材姣好的護理師馬上令他淪陷。當地媒體指出，在醫生治療尼可拉生殖器官的同時，美艷的卡蒂亞提出了「另一種」治療方式，她巡視時刻意在尼可拉的病房待的「久一點」，本就對護理師充滿遐想的尼可拉禁不起誘惑，兩人便在病房幽會、發生關係。

在卡蒂亞的「貼身治療」下，尼可拉很快便重振雄風、開始康復，未料兩人翻雲覆雨後，卡蒂亞竟拿出偷拍的影片、照片向尼可拉勒索84,000英鎊（約新台幣330萬元），否則要將這段不倫關係告訴他的妻子，尼可拉說服未果，只得先支付了840英鎊（約新台幣3.3萬元），並懇求對方讓他分期付款。

但卡蒂亞卻堅稱自己「愛」他，不僅要求尼可拉跟妻子離婚，更揚言要動用其他手段強迫他全額付款，隨著卡蒂亞的要求愈來愈超過，無奈的尼可拉只能報警處理。根據後續報導，警方目前正在調查此案，若勒索罪名成立，這名美艷的護理師恐面臨牢獄之災。同時，卡蒂亞也向尼可拉的妻子坦白。

人夫 護理師 影片 偷拍

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