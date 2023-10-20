日本網紅花4百萬整容曝悲慘過往 惡毒母「一句話」成壓垮稻草

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聯合新聞網／ 綜合報導
平瀨愛梨努力存錢，花費430萬新台幣成功改造自己。圖片來源/X「@Nyairin_518」
平瀨愛梨努力存錢，花費430萬新台幣成功改造自己。圖片來源/X「@Nyairin_518

近期YouTuber志祺七七」因整容後外型變化大，引起網民熱烈討論。而日本一名網紅「平瀨愛梨」，在Instagram擁有97萬追蹤人數，YouTube也有42萬訂閱人數，日前她在YouTube上傳一部影片，內容講述花費2000萬日元（約430萬新台幣）整容的原因，影片發布後，引發網友動容，紛紛留言給予支持。

平瀨在7日上傳的影片中首度分享成長故事，她表示小時候因父親濫情，又負債1000萬日元（約215萬新台幣），因此父母在她3歲時離異，然而父母關係不和睦，也因此牽扯到當時還小的平瀨。平瀨表示在她4、5歲時，母親曾對她說看到她的臉就會想到離異的丈夫，母親甚至會用尺打她並狠心說道，「我希望自己沒有生下妳」，導致平瀨在小小年紀便開始討厭自己的外貌。

不僅在家中受母親的冷落，到了學校平瀨依舊成為被欺凌的對象，從幼稚園開始，不僅被同學諷刺「近距離看妳的臉時妳看起來很難看」，還被心儀的對象拒絕「我們不可能約會，照照鏡子吧」。種種經歷使平瀨再也無法承受，她多次自殺未果，在朋友拯救她之後，她表示，唯一能正常生存的方式就是改變自己的臉。

因此平瀨開始努力存錢，到了25歲時，動了第一次價值1000萬日元（約215萬新台幣）的整容手術，她表示，雖然她並不是百分百喜歡自己目前的樣子，不過她也認為，「我不想再醜了，我想要一張讓我快樂的臉，一張不會讓生活痛苦的臉」。

目前平瀨累積的整形金額已經到達2000萬日元（約430萬新台幣），她也經常在社交平台上分享化妝、美容等知識，自己也正經營美容保養事業，將生活和事業經營的有聲有色。對此，網友也紛紛給予鼓勵，「竟然有那麼痛苦的過去，努力的樣子真的很棒」、「妳已經盡力了，能靠自己的力量做這麼多事情真的很厲害！我支持妳」、「即使妳受到了不好的對待，但有朋友幫助妳真是太好了」。

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日本 網紅 YouTuber 整形

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