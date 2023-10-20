泰國孕婦吃火鍋突然「羊水破掉」 要求先別收桌：我會回來吃！
孕婦在臨盆期間，通常不會隨意外出，而會安心準備待產。不過日前有位泰國孕婦在待產期間，到火鍋店用餐，沒想到當場羊水破掉，她要求店員「先別收拾桌子，萬一到醫院還沒生下寶寶，我會回來吃飯」，奇葩事件曝光後，引發網友關注，事後餐廳老闆也霸氣加碼「免費提供她吃9個月的火鍋」。
綜合外媒報導，一名泰國孕婦Toey Ka Tha在火鍋店吃飯時，突然羊水破裂，店員馬上詢問「是否需要叫救護車」，沒想到比起生產，這位媽媽擔心的是「火鍋還沒吃完」，於是她要求店員先不要幫她清理桌面，如果她到醫院還沒有產下寶寶，她會回來繼續吃完飯。
餐廳員工聽完後，趕緊向老闆詢問解決方法，老闆認為「生產比吃飯更重要」，因此先將孕婦送往醫院，並霸氣承諾「未來9個月都可以來吃免費的火鍋」。所幸寶寶當天順利出生。老闆也在18日去醫院探望，送了許多禮物，還特別給予寶寶一條金飾，感謝孕婦對他們餐廳的支持。
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