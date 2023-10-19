孩童被摔出車外起身再遭撞！54秒畫面曝 網友氣喊嚴懲粗心家長

一幼稚園D'garden Educare臉書PO出一段54秒的影片，畫面中的交通場景位於馬來西亞，在一個大迴轉彎道上，驚見一輛轎車疑似門未啟動安全鎖，以致小孩當場被摔出；然而，該名被摔出的孩童在起身後，又慘遭迎面而來的一輛紅色休旅車撞上，孩童又再起身，被一名機車騎士抱起，才結束這場孩童的「摔車驚魂記」。

從該曝光的畫面顯示，一名孩童從一輛深色小型車直接被拋出，事發時該車輛的後門不知為何突然打開了，孩童整個撲倒在馬路上，隨後起身，先被後方迎面而來的一輛白色車輛擦撞上，孩童又再爬起，隨即又遭到一輛紅色休旅車的大力撞擊，只見孩童驚恐的表情，情景相當觸目驚心。

該名多次爬起身的孩童，最後被一名機車騎士抱上車，帶她離開這個如虎口的馬路，孩童驚恐情緒激動，哭著想找家人。根據馬來西亞《中國報》報導，該起意外發生在當地的一處購物中心前的三叉路口，警方正追查該名孩童和其家長的身分。

網友看完影片後紛紛驚呼：「真的嚇死我了！家長以及監護人必須要多注意與看好孩子們在車上的一舉一動」、「廢物家長」、「心驚了一下，好在孩子沒出大事」、「好可惡的家長，車上有小孩居然沒鎖車門這家長真該嚴懲」、「反鎖是對的」，也有網友表示也曾經遇到過類似的事，表示：「不意外，我也這樣在後面撿過別人家小孩，還好我先把他撈起來不然後面車來就撞上，家長還不知道自己小孩掉了，還開了一段路」。