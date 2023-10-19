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影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

聯合新聞網／ 綜合報導
男子總是在要結帳時「心臟病發」，藉此躲避帳單。圖擷自YouTube
男子總是在要結帳時「心臟病發」，藉此躲避帳單。圖擷自YouTube

立陶宛一名男子在西班牙「騙吃騙喝」，每到餐廳用餐後要付錢時，就會突然「心臟病發」，藉此成功躲過至少20家餐廳的帳單。不過日前男子終於東窗事發，遭到警方逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，警方並未透露該名男子的姓名，這名男子年約50歲，常常假裝心臟病發來吃霸王餐。男子較常出沒在西班牙科斯塔布蘭卡地區，當地是全歐洲遊客量最多的海岸城市，男子疑似就是仗著餐廳老闆不會認出遊客，到處騙吃騙喝。

據報男子目前已經成功騙過20家餐廳，通常男子到餐廳都不只點餐點還會點飲料，等到用完餐要付錢時就會心臟病發作，而餐廳急著將男子送醫，最後就也沒有收錢。男子過去行騙都沒被發現，直到上個月在一家餐廳行跡敗露。

當天男子點了海鮮飯和幾杯威士忌，餐點總共34.85歐元（約1190元台幣），男子一開始辯稱錢包放在飯店房間，說要回房拿錢，但工作人員不讓男子離開，於是他便「心臟病發」倒在地上。

餐廳經理沒有叫救護車，反而報警處理，警方一到現場就認出男子曾在其他餐廳用同樣手法吃過霸王餐，於是將男子逮捕。不過據當地媒體報導，男子2022年11月首次因吃霸王餐被捕，但由於每次懲處的罰則不重，所以男子總是沒多久後就又故技重施，到不同餐廳行騙。

心臟病 餐廳 霸王餐 帳單

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