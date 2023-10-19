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獲評才華洋溢！他打官司連26勝 遭投訴才被發現竟是「冒牌律師」

聯合新聞網／ 綜合報導
冒牌的恩賈吉根本沒有受過法學訓練，卻假冒律師勝訴26場官司。圖擷自ODDITYCENTRAL
冒牌的恩賈吉根本沒有受過法學訓練，卻假冒律師勝訴26場官司。圖擷自ODDITYCENTRAL

美劇《無照律師》主角麥克．羅斯（Mike Ross）是個天才，因緣際會下遇見王牌律師，為了替祖母籌錢治病決定假冒律師身份，沒想到類似情節竟在肯亞上演。肯亞這名男子過去從來沒有受過任何正統訓練，卻假冒律師上場打官司。離奇的是男子連續打贏26場官司，但最後則因偽造文書冒充身分遭到逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，正牌的恩賈吉（Brian Mwenda Njagi）在肯亞高等法院擔任辯護律師，他在2022年8月5日取得律師資格，過去一年來一直都在總檢察官辦公室工作。恩賈吉從執業到案發為止從來沒有申請過律師的執業證書，但今年（2023）9月，他登入律師協會網站，卻發現自己的資料有誤。

恩賈吉向律師協會反應，沒想到協會調查後卻發現驚人事實。原來有另一名同名同姓的冒牌恩賈吉登入了正牌恩賈吉的帳號，並且想透過他的帳戶申請律師執業證書。

不過更進一步調查後，協會發現更誇張的事實，那就是這名冒牌律師雖然沒有受過任何法學訓練，卻在過去負責26件不同的法律案件，而且每件都勝訴。冒牌恩賈吉的「演技」太強，就連過去「合作」過的法官都沒發現他不是真的律師。

現在冒牌恩賈吉已經遭到拘留，警方正在做進一步的調查。這起事件在當地媒體爭相報導後引發熱烈討論，雖然冒牌恩賈吉的行為遭到律師協會譴責，但肯亞中央工會則力挺他，甚至稱讚他是「才華洋溢的年輕人」。

律師 詐欺

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