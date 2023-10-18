男離婚後雇裸體家政婦「犒賞自己」卻落荒而逃 曝1事超難接受

幻想很美好，但跟現實難免會有落差。國外一名男網友近日說出自身經驗，表示離婚後想犒賞自己，所以雇用了裸體清潔人員，然而事情的走向卻變得奇怪，讓他最終選擇逃離家裡。

據《每日星報》報導，國外一名男網友在社群平台X（原推特）發文，稱和妻子離婚後，為了犒賞自己，決定聘請裸體清潔人員來家中打掃。然而，實際體驗之後，讓他感到非常不自在，「坐在家裡看著一個年輕的裸體女子在撣灰塵，讓我感到尷尬」。

原PO表示，後來當他知道清潔人員要來的時候就會外出，「我把車停到某個地方躲起來，讓裸體清潔人員打掃空蕩的家裡」。文章一出，引起網友熱烈討論，有人建議「直接聘請一般的清潔人員，或是請她把衣服穿起來吧」、「至少你發現物化女性其實並不是一種享受」、「你也可以選擇解雇她」、「如果你不在家的話，我猜她可能不會是裸體的狀態」。有網友則大感意外，「沒想到真的有這種工作」、「你怎麼找得到這種服務？」、「好怪喔，這是真的嗎？」

事實上，過去有從事裸體清潔人員工作者現身說法，分享工作現場樣態。一名32歲的女子公開收入，表示每小時可賺50英鎊（約1860元台幣），曾遇過「以為會提供其他服務」的雇主，但她在從事該行業期間，遵循「只是單純打掃」原則，並未越線。該名女子也提到，有些雇主是因為常外出不在家，又有多餘的閒錢，才會聘用她來打掃。