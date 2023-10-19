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晚上吹口哨會跑出蛇、室內戴帽會變禿頭…這些「家庭迷信」你都聽過嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友近來分享許多小時後聽過的家庭傳說。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本網友近來分享許多小時後聽過的家庭傳說。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人在小的時候，或許曾經聽過「手指月亮耳朵會被割下來」、「浪費食物會在下地獄後繼續吃」等等的傳說。雖然有些內容是為了教導孩子，但究竟為什麼有這些離奇的傳說，許多都已經不可考。近來有日本網友，就在社群網站上，分享像這樣的家庭奇聞迷信

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友分享，他家以前曾經有「如果踩踏書本，腳就會變彎」的說法，很好奇其他網友是不是也有過類似的迷信，因此公開詢問，果然得到不少網友的留言回覆。

例如有人分享「如果吃飽立刻睡覺，就會變成牛」、「在晚上吹口哨，蛇就會跑出來。所以每次吹的時候阿嬤都會出來制止」、「喝可樂骨頭就會變得破破爛爛的」、「在室內戴帽子會變成禿頭，但後來發現是禮儀問題」、「把書扔掉的話就會產生什麼作祟」、「吃飯剩下來眼睛就會爆掉，剩一粒米爆一顆」。

還有人表示「要是踩了米飯，喉嚨就會長毛」、「如果踩到電線，腳力就會變差容易跌倒」、「要是燒肉時不吃青菜，肚子裡面就會長蟲啃出一個洞」、「不洗屁股的話會長出香菇」、「不趕快睡覺『啊喔』就會出現。但後來發現『啊喔』其實是貓」、「看著鏡子吃飯，就會變得很貪吃」、「晚上剪指甲就會有親人死亡」。

另外也有「從人身上跨過去會縮減三年壽命」、「跨過人身高就會縮水」、「把彼岸花帶到室內會影發火災」、「筷子拿太高，長大後就會和親人疏遠」、「穿著襪子睡覺會死掉」、「亂玩老人的拐杖以後腿腳會變差」、「如果踢到帽子，自己的頭也會被踢」、「被說晚上如果太吵，底下的住戶會生氣。但我們家是獨棟的」等等的說法。

日本 迷信

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