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搭長途機！屁孩狂踢椅背4小時家長還提離譜要求 女乘客報復大快人心

香港01／ 喬納森
圖為女子搭飛機補眠示意圖。圖片來源/ingimage
圖為女子搭飛機補眠示意圖。圖片來源/ingimage

坐長途飛機遇到有小孩狂踢椅背扯頭髮，而家長卻不制止，實的令人極之崩潰。外國有名女網友在網上發文講述飛機的差勁體驗，她搭乘15個小時的長途飛機，準備在飛機上睡覺休息，但後面有名3歲小孩不停踢她椅背、抓她的頭髮，她被小孩騷擾4個小時後，對方終於筋疲力盡停下來，女子以為終於可以好好睡覺，將椅背向後傾倒準備休息時，想不到遭小孩媽媽投訴，要求她把椅子調回原位，女網友終忍無可忍，並展開報復行動，獲網友紛紛支持讚好。

綜合外媒報導，外國有名女網友在網絡論壇上發文，分享了自己在飛機上遇到的差勁體驗，她和丈夫乘坐15個小時長途機途中，兩人原本準備在飛機上睡覺，但途中遭後座的3歲小孩騷擾，不斷踢他們的椅背，而小孩更站在他們父母的腿上，抓住原po的頭髮，拉扯她的襯衫，又把報紙塞進她與丈夫座位之間的空間，並用報紙戳他們。

而最令原po憤怒的是，孩子的父母完全沒有制止的意圖，她和老公初時體諒對方帶孩子坐飛機的難處，敢怒不敢言，但飛行了4個小時，小孩才筋疲力盡睡着了，才停止騷擾行為。原po於是趁機將椅背傾後準備休息，「我把椅子傾斜了約4分之3，雖然沒有完全傾斜，但足以讓我睡得較舒服」。可是，此時小孩的母親竟拍了拍她的肩膊，要求她把椅子調回原位，並指po的行為令她感到很擁擠及不舒服，因為她當時正將小孩放在膝上抱住。

但原po裝作未有理會小孩母親的要求，椅子仍然保持躺着的姿勢，最後成功補眠。樓主表示：「因為我覺得已受夠了她的孩子，令我有幾個小時感到不舒服，並且阻礙了我的睡覺時間。」

對於原po的反擊，不少網友表示認同她的行為，讚她「做得好」，認為她不應該忍受孩子的騷擾行為。有身為家長的網友表示，「我也是家長，永遠不會容許我的孩子對其他人做出這樣的行為，尤其是對陌生人」、「我也不會讓孩子作出騷擾別人的行為。坐長途機每個人都可能會傾斜座位，每個人都有權調整椅子」，亦有人認為小孩母親的行為也有問題，「15個小時的飛行，膝上還坐著一個小孩？給他們買一個自己的座位，這對每個人都有好處」。

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文章授權轉載自《香港01》

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