飛機上苦等3.5小時後取消航班 因「廁所地上有大便」乘客氣翻

上週日易捷航空的班機傳出取消，導致乘客滯留西班牙，原因竟是因為有乘客在廁所地板「大便」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，10月15日易捷航空（EasyJet）原定要在20:05從西班牙的特內里費島飛往倫敦，卻因為一個「生化危機」導致班機取消，旅客不但被迫滯留特內里費島（Tenerife）一天，還因為事發突然，得自己找飯店住宿。

一名網友在X（前推特）上發文表示，易捷航空完全沒有跟旅客溝通，就直接延誤3.5小時，這段時間乘客完全不知道發生什麼事，最後甚至還取消航班，而乘客也是當時才知道是因有人在廁所地板排泄大解。

一名不具名的乘客表示，一開始易捷航空要他們全都換到第二架飛機，但是第二架飛機比較小，根本坐不下。這時航空公司便祭出「現金券」，表示如果有人自願下機，就能獲得500元英鎊（約2萬元新台幣）的現金禮券。不過當時乘客都不願意拿券換時間，因此沒人願意下機。最終因第二架飛機無法承載所有旅客，只好在半夜取消這趟飛行。

不少網友都認為易捷航空處理不當，有人就留言批評，航空公司怎麼會讓乘客在飛機上坐好幾個小時，然後不管乘客身處異國，在半夜說要取消班機。另一名網友也表示：「班機取消的理由是廁所地板有大便也太扯」。

對此易捷航空表示，航班是因為安全原因延誤，該公司有為所有乘客提供住宿，但該地區飯店房間有限，因此部分乘客需要自行訂房。不過發言人強調，自行訂房的訂房費會由航空公司吸收，公司也因造成不便向所有乘客致上最高歉意。