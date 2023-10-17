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獨留7歲兒車內睡覺...車門大開鄰居急尋家長 母事後解釋令人傻眼

香港01／ 撰文：桃樂斯
該母親因要搬東西上樓，小孩又在睡覺，表示「沒辦法就讓他在車上繼續睡」。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
該母親因要搬東西上樓，小孩又在睡覺，表示「沒辦法就讓他在車上繼續睡」。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

馬來西亞有人妻日前於住家社區停車場，發現有小孩被獨留在車內睡覺，車門更是打開狀態，周圍未見有大人陪伴，擔憂下通知社區保全。事後終於找到孩子母親，原來對方一直在家裡，表示當時她因為要搬東西上樓，而小孩又在睡覺，無奈只好讓他繼續睡，原PO不禁感嘆「那位媽媽神經真大條」，小孩只有7歲，加上社會又不安全，提醒其他家長不要效仿，並寄語「一失足成千古恨」，貼文引來網友怒斥該家長離譜，「不怕遇上變態的人嗎？」。

該人妻在小紅書以「昨晚發生了一件不可思議的事情」為題發文，指上周日（8日）約晚上9點，她和4歲女兒回到住家停車場，停車後準備搭電梯回家。中途女兒發現有輛轎車車門呈打開狀態，周圍卻沒有人，於是她們前去查看車主是否在附近，當下發現沒人，所以拍下照片傳到社區群組，提醒該車主忘記關門，表示她會幫忙關上。

當她準備關門時，見到有小孩正在車內睡覺，心想「誰家小孩又被遺漏在車上」。她慶幸自己沒有直接關門離開，形容該名小孩身材矮小，在車外看不明顯，憂慮稱「那我很可能就會變成誤殺了」。

原PO猜測對方家長或許是在附近暈倒、或是搬東西進電梯一陣子，所以才沒辦法帶小孩，因此同時開車四處尋找小孩父母，不過照片傳到群組幾分鐘都沒有回應，她無奈只好通知社區保全。她亦叫醒小孩詢問對方所住樓層、父母在哪裡、叫什麼名字等等，可惜小孩通通沒有回答，過了十多分鐘後才告知原PO以上資料。之後保安到場，小孩亦願意由原PO帶他回家，不過保全卻堅持要和原PO一起陪同小孩回家，並指出因為事態嚴重，所有人必須在場。

令人震驚的是，眾人跟隨小孩回家，發現他的母親就在家裡，保全詢問對方是否忘了小孩在車內，該家長的回應卻令人傻眼。原來她因為要搬東西上樓，而小孩則在睡覺，「沒辦法就讓他在車上繼續睡」。原PO感嘆「我的媽呀！那位媽媽神經真大條」，指出小孩只有7歲，社會又不安全，竟敢獨留孩子在車上睡覺。事後她和警衛忍不住責備對方幾句，同時希望類似事情不會再發生，寄語家長們不要「一失足成千古恨」。

網友狠批該母親行徑離譜，是個「粗心的媽媽」，「這次是萬幸，不是每次都會遇見好人把孩子送回家，出了意外才怪這怪那，實在無語」、「不怕遇上變態的人嗎？」、「幸虧你們多一眼觀察」；亦有人質疑在該母親眼中孩子不及搬東西重要，「為什麼不是先把孩子抱上樓，然後再下樓拿她的東西？」、「如果非要搬東西可以叫孩子起來，說回家再睡」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 車主 停車場 小紅書 父母

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