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丈夫是女人！相戀3周閃婚 夫突自爆變性...人妻被拒離婚後續更慘

香港01／ 撰文：田中貴
夫婦人閃婚後度蜜月，丈夫才透露自己原是「女兒身」。（網路圖片）
夫婦人閃婚後度蜜月，丈夫才透露自己原是「女兒身」。（網路圖片）

以為跟「高富帥」男友閃婚，不料卻是人生惡夢的開端！印尼1名女子於20多年前認識另1名出手闊綽的「男子」，2人相戀約3周便火速結婚，當到外國度蜜月首夜，丈夫突然坦白自己原本是女性，且進行過多次變性手術。女子獲知被騙後提離婚被拒，被施以暴力加上威逼利誘，例如買房和提供事業資金等，終被「勸服」放棄離婚念頭。夫婦返國後過了3年奇怪的「婚姻生活」，直到丈夫趁其不注意變賣房產逃走後，女子才報警求助，但多年來無人理會，她近日決定公開事件，交代自己當年遇騙結婚一事，希望當地警方以涉嫌欺詐罪名拘捕丈夫。

今年58歲的艾達（Ida Susanti）透過YouTube影片交代事件，指自己於2000年經朋友介紹，認識名叫納迪納塔（Nardinata Marshioni Suhaimi）的「男子」，由於納迪納塔稱當時在歐洲旅行，所以2人最初透過電話和簡訊聯絡，當時從國外致電印尼費用高昂，納迪納塔回國後一度出示6,100萬印尼盾（約新台幣13萬2千元）通話費，令艾達驚訝對方如此有錢，而且外表上和一般男子沒有分別，擺明是1名「高富帥」。

同年6月，納迪納塔邀請艾達上門用餐，以及和「男方」家人見面，納迪納塔展示出生證明文件，可見他在法律上被認定是男性，大約3周後，納迪納塔向艾達家人提出想娶她入門，艾達和家人同意婚事。

2人結婚後隔月前往泰國、新加坡和香港3個地方度蜜月，但在蜜月首晚，納迪納塔突然透露自己的真實性別是女性，本名是內拉（Nera Maria Suhaimi Joseph），洗澡時更展示生殖器官，解釋自己進行過多次變性手術，而且講明「不需要妻子，只需要1位可以陪伴他到任何地方的人」。

艾達頓時晴天霹靂，打算返國後離婚，不過納迪納塔不但多次用暴力威脅她就範，還做出死亡威脅，又答應買房送她，以及提供資金給她經營汽車零件業，同時要求她照顧其父母骨灰和3名領養來的小朋友，艾達唯有無奈嘗試接受，包括使用工具發生關係。而2人同住期間，曾有1名同樣自稱是納迪納塔妻子的女子上門偷取財物，更過分的是丈夫後來趁其不備變賣房產逃走。

艾達忍無可忍，結婚3年後，即2003年報警求助，指控丈夫隱瞞真正性別，欺騙她和「他」結婚，但懷疑警方一直沒有跟進，丈夫目前仍然在逃，所以她近日公開事件，希望更多人關注案件，之後警方開始積極調查，最終將丈夫繩之於法，而其丈夫家人至今沒有回應事件。

女事主近日透過YouTube影片公開此事，希望更多人關注案件，終使警方開始積極調查。（YouTube影片截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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